VIB – Ngân hàng mang đến sự hài lòng và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam 2025

Trước đó, ngân hàng cũng vừa vượt lên 3 bậc, vào top 4 ngân hàng dẫn đầu về mức độ hài lòng của khách hàng giàu và cận giàu trong bảng xếp hạng Best Future Wealth Bank Ranking 2025 do Decision Lab công bố.

Những ghi nhận liên tiếp từ các tổ chức uy tín quốc tế là minh chứng cho cam kết "Khách hàng là trọng tâm" mà VIB đã kiên định suốt nhiều năm qua, và là kết quả trực tiếp từ triết lý "Tài chính Hành động" - định hướng chiến lược giúp khách hàng chuyển đổi từ ý định thành hành động tài chính cụ thể, từ mục tiêu thành kết quả thực tế. Thay vì chỉ cung cấp sản phẩm dịch vụ, VIB đã kiến tạo một hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi hành vi tài chính được thiết kế thành chuỗi trải nghiệm, và mọi điểm chạm trên hành trình khách hàng đồng thời là những điểm chạm của cảm xúc.

Ba đột phá tạo nên trải nghiệm vượt trội

Năm 2025 đánh dấu ba đột phá quan trọng, tạo nền tảng cho trải nghiệm hài lòng của khách hàng tại VIB. Thứ nhất là mảng thẻ tín dụng – VIB chính thức gia nhập "câu lạc bộ triệu thẻ", trở thành một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam đạt cột mốc này. Từ 92.000 thẻ năm 2018, VIB đã tăng trưởng gấp 10 lần chỉ trong 7 năm, vươn lên Top 3 về chi tiêu thẻ tín dụng toàn thị trường và dẫn đầu chi tiêu thẻ Mastercard. Chi tiêu bình quân trên mỗi thẻ cao hơn 50% so với trung bình ngành cho thấy khách hàng không chỉ mở thẻ, mà thực sự tin dùng. Trải nghiệm được cá nhân hóa từ việc thiết kế thẻ bằng GenAI - chỉ với vài thao tác đơn giản, bức ảnh chân dung của người dùng đã trở mẫu thiết kế thẻ độc bản. Dấu ấn cá nhân hóa tại VIB đặc biệt thể hiện rõ nét ở những dòng thẻ tín dụng như VIB Super Card, VIB Family Link hay VIB Cash Back. Thay vì sử dụng thẻ với tính năng mặc định sẵn, người dùng có thể tự chọn tỷ lệ hoàn tiền/tích điểm, chọn danh mục chi tiêu ưu đãi, tùy chỉnh ngày sao kê, hạn mức giao dịch, tỷ lệ thanh toán ngay trên ứng dụng MyVIB.

Đột phá thứ hai là nhóm giải pháp sinh lời trên dòng tiền nhàn rỗi, nổi bật với tài khoản Siêu Lợi Suất và sản phẩm tích lũy thông minh iDepo. Các giải pháp này cho phép dòng tiền nhàn rỗi từ thấp đến cao đang chờ chi tiêu hay đầu tư của khách hàng có thể tự sinh lời mỗi ngày với mức hấp dẫn so với thị trường, trong khi khách hàng vẫn luôn chủ động trong chi tiêu và rút tiền hoặc chuyển nhượng khi cần thiết mà lợi tức tích lũy hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cách tiếp cận này giúp tài chính cá nhân trở nên linh hoạt hơn, phù hợp với nhịp sống hiện đại và góp phần nâng cao trải nghiệm quản lý dòng tiền hằng ngày của khách hàng.

Thứ ba là hệ giải pháp vay linh hoạt bậc nhất thị trường, nổi bật là sản phẩm vay mua nhà và Super Cash. Tại VIB, với nhu cầu vay có tài sản đảm bảo, thay vì đóng khung sản phẩm, VIB trao khách hàng toàn quyền thiết kế hành trình sản phẩm vay mua nhà – từ việc tự chọn lãi suất ưu đãi, đến thời gian ưu đãi và cả phương thức trả gốc. Với nhu cầu vay tín chấp, VIB mang đến Super Cash giúp khách hàng có thể tự luân chuyển hạn mức linh hoạt giữa thẻ tín dụng và vay tín chấp, tự chọn lịch trả nợ và hạn mức phù hợp với dòng tiền. Việc ứng dụng dữ liệu lớn và công nghệ AI trong thẩm định giúp VIB không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành, mà còn cải thiện rõ rệt trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng trong những quyết định tài chính quan trọng. Cách tiếp cận này cũng đã giúp VIB liên tiếp được các tổ chức quốc tế vinh danh về giải pháp vay dành cho khách hàng cá nhân.

Tất cả đều vận hành xuyên suốt trên MyVIB – nền tảng ngân hàng số đóng vai trò xương sống cho toàn bộ hệ sinh thái trải nghiệm trên. MyVIB 2.0 được vận hành trên nền tảng Microsoft Azure với tốc độ xử lý nhanh. Trợ lý ảo ViePro ứng dụng GenAI có thể xử lý gần 60% nhu cầu phổ biến của khách hàng, đồng thời chuyển tiếp mượt mà sang nhân viên đối với tình huống cần thiết. Hiện nay, hơn 70% khách hàng cá nhân của VIB giao dịch thường xuyên trên MyVIB, và 97% tổng số giao dịch toàn ngân hàng được thực hiện qua kênh số – một trong những tỷ lệ cao nhất ngành.

Trải nghiệm tài chính chạm đến cảm xúc và phong cách sống

Không dừng lại ở công nghệ và sản phẩm, VIB không ngừng mở rộng kết nối tài chính với nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa đại chúng. VIB nổi bật trên bản đồ các ngân hàng với tinh thần sáng tạo không ngừng, luôn nỗ lực mang hình ảnh năng động và gần gũi đến khách hàng hiện đại, cũng như làm mới hình ảnh về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

VIB chọn đồng hành cùng Anh Trai "Say Hi" - show âm nhạc thực tế với lượng khán giả đông đảo thuộc Gen Z và Y, để triển khai chiến lược dùng âm nhạc như cầu nối kể câu chuyện tài chính một cách gần gũi, đồng thời nuôi dưỡng cảm xúc thương hiệu (Brandlove). Thông qua Anh Trai "Say Hi", VIB đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với fan hâm mộ - triển khai theo mô hình phễu marketing bài bản, nhằm thúc đẩy hành vi chuyển đổi cụ thể từ khán giả thành khách hàng thực thụ.

Đặc biệt, một minh chứng cho "brand love" vững vàng của VIB trong tâm trí khách hàng là khoảnh khắc slogan "VIB dẫn đầu xu thế thẻ" trở thành fanchant được hàng vạn khán giả hô vang đầy khí thế trong các đêm concert. Với Anh Trai "Say Hi" mùa hai, slogan "VIB dẫn đầu xu thế sinh lời" cũng được các Anh Trai cất lên liên tục trong những tập phát sóng.

Chiến dịch đồng hành cùng chương trình Anh Trai "Say Hi" tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt của VIB trên làn sóng Banktainment (ngân hàng tích hợp thêm yếu tố giải trí, văn hóa vào trải nghiệm tài chính cho người dùng). Với Anh Trai "Say Hi" mùa hai, VIB nhanh chóng đẩy mạnh xu hướng sinh lời gây sốt toàn cầu với 24 tỷ lượt xem, đưa thương hiệu VIB phủ sóng khắp các nền tảng truyền thông. Đặc biệt, việc thương hiệu được nhắc đến như một phần của không gian văn hóa, âm nhạc đã giúp VIB tạo ra mối gắn kết tự nhiên với thế hệ khách hàng hiện đại.

Trong bối cảnh công nghệ và sản phẩm không có nhiều khác biệt, trải nghiệm hài lòng của khách hàng trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững nhất. Với gần 7 triệu khách hàng, hơn 10.000 cán bộ nhân viên và mạng lưới hơn 200 chi nhánh trên toàn quốc, VIB đang từng bước định hình một chuẩn mực mới cho ngành ngân hàng Việt Nam – nơi cuộc chơi không chỉ được đo bằng quy mô hay thị phần, mà còn bằng chất lượng trải nghiệm và sự hài lòng mà khách hàng cảm nhận trong từng tương tác.



