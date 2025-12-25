Sacombank thay đổi nhân sự cấp cao: Trợ lý của Chủ tịch Dương Công Minh làm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao, liên quan đến vị trí Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị công ty, theo các quyết định của Hội đồng quản trị ngày 24/12/2025.

Theo đó, Sacombank quyết định miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị – Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Dương Thanh Tuấn. Sau khi thôi đảm nhiệm vị trí này, ông Dương Thanh Tuấn chuyển sang làm Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính tại ngân hàng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Ở chiều ngược lại, Hội đồng quản trị Sacombank đồng thời bổ nhiệm ông Dương Trung Lợi giữ chức Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị – Người phụ trách quản trị công ty. Trước khi được bổ nhiệm, ông Dương Trung Lợi đang đảm nhiệm vai trò Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thời điểm hiệu lực của quyết định bổ nhiệm cũng được xác định từ ngày 1/1/2026.

Ông Dương Trung Lợi sinh năm 1975, có kinh nghiệm làm việc phong phú trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng công tác tại CTCP Bảo hiểm Viễn Đông, Prudential Việt Nam, ANZ Việt Nam, Maritime Bank, Đông Á Bank và HDBank. Ông Lợi cũng từng được biết đến là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu Tư Và Thương Mại Satori - đơn vị sở hữu thương hiệu nước khoáng cùng tên, và là một thành viên kín tiếng của Him Lam Group.

Trước đó, Sacombank đã có thay đổi lớn ở Ban điều hành. Cụ thể, ngày 23/12, ông Nguyễn Đức Thụy - cựu chủ tịch LPBank - đã bất ngờ được bổ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đồng thời, một Phó TGĐ LPBank là bà Nguyễn Thị Kiều Anh cũng sang làm Phó TGĐ Sacombank.