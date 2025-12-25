Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sacombank thay đổi nhân sự cấp cao: Trợ lý của Chủ tịch Dương Công Minh làm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

25-12-2025 - 10:44 AM | Tài chính - ngân hàng

Sacombank thay đổi nhân sự cấp cao: Trợ lý của Chủ tịch Dương Công Minh làm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

Sacombank vừa thay đổi nhân sự tại vị trí Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị công ty.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao, liên quan đến vị trí Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị công ty, theo các quyết định của Hội đồng quản trị ngày 24/12/2025.

Theo đó, Sacombank quyết định miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị – Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Dương Thanh Tuấn. Sau khi thôi đảm nhiệm vị trí này, ông Dương Thanh Tuấn chuyển sang làm Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính tại ngân hàng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Ở chiều ngược lại, Hội đồng quản trị Sacombank đồng thời bổ nhiệm ông Dương Trung Lợi giữ chức Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị – Người phụ trách quản trị công ty. Trước khi được bổ nhiệm, ông Dương Trung Lợi đang đảm nhiệm vai trò Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thời điểm hiệu lực của quyết định bổ nhiệm cũng được xác định từ ngày 1/1/2026.

Ông Dương Trung Lợi sinh năm 1975, có kinh nghiệm làm việc phong phú trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng công tác tại CTCP Bảo hiểm Viễn Đông, Prudential Việt Nam, ANZ Việt Nam, Maritime Bank, Đông Á Bank và HDBank. Ông Lợi cũng từng được biết đến là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu Tư Và Thương Mại Satori - đơn vị sở hữu thương hiệu nước khoáng cùng tên, và là một thành viên kín tiếng của Him Lam Group.

Trước đó, Sacombank đã có thay đổi lớn ở Ban điều hành. Cụ thể, ngày 23/12, ông Nguyễn Đức Thụy - cựu chủ tịch LPBank - đã bất ngờ được bổ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đồng thời, một Phó TGĐ LPBank là bà Nguyễn Thị Kiều Anh cũng sang làm Phó TGĐ Sacombank.

"Ghế nóng" có chủ mới, thị giá cổ phiếu Sacombank vượt Vietcombank trong chớp mắt sáng 24/12

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 25/12: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

Sáng 25/12: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm Nổi bật

ĐHCĐ bất thường NCB: Bà Bùi Thị Thanh Hương làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới, sẽ tăng vốn thêm hơn 50% trong năm nay

ĐHCĐ bất thường NCB: Bà Bùi Thị Thanh Hương làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới, sẽ tăng vốn thêm hơn 50% trong năm nay Nổi bật

Sacombank sẽ bầu bổ sung 4 người vào Hội đồng quản trị

Sacombank sẽ bầu bổ sung 4 người vào Hội đồng quản trị

10:08 , 25/12/2025
Ngân hàng phát đi cảnh báo liên quan đến ví điện tử Apple Pay và Google Pay

Ngân hàng phát đi cảnh báo liên quan đến ví điện tử Apple Pay và Google Pay

09:48 , 25/12/2025
VIB – Ngân hàng mang đến sự hài lòng và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam 2025

VIB – Ngân hàng mang đến sự hài lòng và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam 2025

09:24 , 25/12/2025
HSBC Việt Nam thông báo thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động

HSBC Việt Nam thông báo thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động

08:00 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên