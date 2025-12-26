Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/1/2026, nâng mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

26-12-2025 - 08:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Từ 1/1/2026, nâng mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 338, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 338, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Trong đó đáng chú ý là các quy định về cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm.

Về chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm, Nghị định quy định:

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 10 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng cho 1 người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm.

Đối với người lao động, mức vay tối đa là 200 triệu đồng.

Căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội thoả thuận thống nhất với đối tượng vay vốn để xem xét, quyết định mức vay cụ thể.

Thời hạn vay vốn tối đa là 120 tháng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1 tới đây.

Lãi suất vay vốn

1. Đối với đối tượng vay vốn quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật số 74/2025/QH15, lãi suất vay vốn bằng 127% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Đối với đối tượng vay vốn quy định tại khoản 3, khoản 8 Điều 9 Luật số 74/2025/QH15, lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 nêu trên.

Điều kiện bảo đảm tiền vay

Đối với mức vay trên 200 triệu đồng, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức vay phải thực hiện bảo đảm tiền vay cao hơn mức vay quy định nêu trên đối với nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo Kiên Dương

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sacombank sẽ bầu bổ sung 4 người vào Hội đồng quản trị

Sacombank sẽ bầu bổ sung 4 người vào Hội đồng quản trị Nổi bật

Chiều 25/12: Giá vàng nhẫn, vàng miếng giảm

Chiều 25/12: Giá vàng nhẫn, vàng miếng giảm Nổi bật

Thanh toán số và tương lai những dịch vụ công không cần xếp hàng

Thanh toán số và tương lai những dịch vụ công không cần xếp hàng

19:30 , 25/12/2025
Cuối ngày 25/12, Sacombank tiếp tục có biến động mới về lãnh đạo cấp cao

Cuối ngày 25/12, Sacombank tiếp tục có biến động mới về lãnh đạo cấp cao

18:05 , 25/12/2025
Lý do người dân ồ ạt gửi tiền ngân hàng

Lý do người dân ồ ạt gửi tiền ngân hàng

17:12 , 25/12/2025
FE CREDIT ghi dấu chiến lược “khách hàng làm trọng tâm” qua các ưu đãi thiết thực

FE CREDIT ghi dấu chiến lược “khách hàng làm trọng tâm” qua các ưu đãi thiết thực

15:00 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên