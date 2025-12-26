Giá vàng lên mức gần 160 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo kịch bản "chưa từng có" trước thềm năm mới

Sáng nay, ngay khi mở cửa ngày giao dịch, vàng miếng trong nước đều tăng trở lại, khoảng 800.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 157,6 triệu đồng/lượng và bán ra 159,6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sau 9 giờ, công ty SJC đã điều chỉnh giá vàng miếng xuống còn 157,2 - 159,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với mốc cao nhất lịch sử 159,9 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng hiện vẫn đang thấp hơn khoảng 700.000 đồng.

Có cùng mức tăng với vàng miếng, một số thương hiệu khác có giá bán ra nhẫn trơn ngang với vàng miếng là gần 160 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch ở mức từ 156,2 – 159,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng miếng trong nước đang được bán ra với giá gần 160 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Trong khi đó, trên thế giới, thị trường Mỹ và châu Âu dù đêm qua đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, nhưng vẫn kịp chốt giá ở mức 4.514 USD/ounce. Tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng hôm nay lại biến động giằng co quanh mốc 4.500 USD/ounce.

Hiện nay, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 143,7 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 15 triệu đồng.

Giá vàng trong năm mới sẽ tăng hay giảm?

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể lên mức 6.000 USD/ounce. Đây là mức giá cao nhất chưa từng có trong lịch sử. Ảnh minh họa

Trong năm 2025, thế giới chứng kiến đà tăng chưa từng có của giá vàng. Theo ngân hàng JP Morgan dự báo, xu hướng giá vàng tăng sẽ tiếp tục khi các động lực chính vẫn mạnh mẽ.

Cụ thể, theo nhận định của các chuyên gia JP Morgan, mặc dù đợt tăng giá vàng này không diễn ra theo đường thẳng, nhưng xu hướng thúc đẩy giá vàng tăng cao vẫn chưa kết thúc. Bởi xu hướng dài hạn về dự trữ chính thức cũng như đa dạng hóa đầu tư vào vàng vẫn còn tiếp diễn. Các chuyên gia của ngân hàng này dự đoán nhu cầu về vàng sẽ đẩy giá lên mức 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Ông Natasha Kaneva, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại JP Morgan cho hay, xu hướng dài hạn về dự trữ, cùng nhu cầu đa dạng hóa đầu tư vào vàng vẫn còn tiếp diễn. Hơn nữa, Đồng USD yếu hơn, lãi suất thấp hơn ở Mỹ, sự bất ổn kinh tế và địa chính trị theo truyền thống là những yếu tố tích cực thúc đẩy cho giá vàng.

Thậm chí, theo ông Gregory Shearer, người đứng đầu Chiến lược Kim loại cơ bản và Kim loại quý tại Ngân hàng JP Morgan: "Chúng tôi cho rằng các giả định về nhu cầu của nhà đầu tư có thể còn khá thận trọng. Chúng tôi cũng đã đưa ra một kịch bản. Trong đó, nếu chỉ cần đa dạng hóa 0,5% tài sản nắm giữ của nước ngoài tại Mỹ sang vàng, thì nhu cầu mới này sẽ đủ để đẩy giá vàng lên mức tới 6.000 USD/ounce".

Ngoài ra, dự báo giá của JP Morgan Global Research còn dựa trên nhu cầu mạnh mẽ liên tục từ các nhà đầu tư, và nhu cầu tiếp tục từ các ngân hàng trung ương dự kiến trung bình đạt 585 tấn mỗi quý trong năm 2026.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy, với hoạt động chốt lời diễn ra ở mức vừa phải sau chuỗi phiên lập đỉnh liên tiếp. Theo vị chuyên gia này, môi trường lãi suất thấp tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng, đặc biệt là trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Hơn nữa, thị trường kỳ vọng thêm các đợt nới lỏng trong năm 2026. Các yếu tố địa chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa cũng tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn của vàng.

Các chuyên gia nhận định rằng, trong năm 2026, Bitcoin, trí tuệ nhân tạo (AI) và lĩnh vực công nghệ nhiều khả năng sẽ chững lại. Tuy nhiên, xu hướng tăng của vàng vẫn còn dư địa, đồng thời sự suy yếu của tiền mã hóa có thể tiếp thêm động lực cho bạc.