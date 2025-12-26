Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm mạnh, tỷ giá USD lao dốc

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-12-2025 - 11:02 AM | Tài chính - ngân hàng

Kết phiên 25/12, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng hạ nhiệt ở các kỳ hạn ngắn, trong khi USD nhích tăng nhẹ ở kỳ hạn dài; Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 1.240 tỷ đồng qua kênh OMO và tỷ giá trung tâm giảm mạnh 13 đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 25/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, đi ngang ở các kỳ hạn dài hơn so với phiên trước đó. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm mạnh xuống 5,50%/năm, thấp hơn 0,8 điểm %; kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,1 điểm %, còn 6,70%/năm. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng lần lượt giữ nguyên ở mức 8,70% và 7,60%/năm.

Ở chiều USD, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng giữ nguyên tại các kỳ hạn ngắn, nhưng nhích tăng ở các kỳ hạn dài. Theo đó, lãi suất USD qua đêm duy trì ở mức 3,68%/năm, kỳ hạn 1 tuần 3,73%/năm; trong khi kỳ hạn 2 tuần tăng 0,02 điểm % lên 3,78%/năm và kỳ hạn 1 tháng tăng 0,01 điểm %, lên 3,81%/năm.

Trên kênh nghiệp vụ thị trường mở, phiên 25/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 3.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, với lãi suất cùng ở mức 4,5%/năm. Kết quả, chỉ có 1.083 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày. Trong ngày, có gần 2.324 tỷ đồng đáo hạn, trong khi NHNN không phát hành tín phiếu mới, qua đó hút ròng hơn 1.240 tỷ đồng khỏi thị trường. Tổng lượng lưu hành trên kênh OMO hiện ở mức gần 390.109 tỷ đồng.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố trong phiên 25/12 được điều chỉnh giảm mạnh 13 đồng, xuống còn 25.133 VND/USD. Tại Sở Giao dịch NHNN, tỷ giá mua tham khảo được niêm yết ở mức 23.927 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi tỷ giá bán ở mức 26.339 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần. Tại thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên giảm mạnh 28 đồng so với phiên liền trước, xuống 26.285 VND/USD. Ngược lại, trên thị trường tự do, tỷ giá tăng nhẹ 20 đồng ở chiều mua vào và 10 đồng ở chiều bán ra, mua - bán ở mức 26.820 – 26.870 VND/USD.

