VietinBank tăng vốn vượt BIDV, áp sát MB, VPBank và Vietcombank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa thông báo thay đổi số lượng có quyền biểu quyết từ gần 5,37 tỷ lên gần 7,77 tỷ, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 55.846 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 44,63%. Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 27.990 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

Trước đó, VietinBank đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12/2025 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016. Với quy mô 2,4 tỷ cổ phiếu, đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025.

Sau phát hành, vốn điều lệ của VietinBank tăng từ gần 53.700 tỷ đồng lên hơn 77.669 tỷ đồng, vượt BIDV (70.214 tỷ đồng) và tiến sát VPBank (79.339 tỷ đồng), MB (80.550 tỷ đồng) và Vietcombank (83.557 tỷ đồng).

Theo VietinBank vốn điều lệ là cơ sở để xác định giới hạn đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn, cơ sở xác định giới hạn cấp tín dụng. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là điều kiện tiên quyết để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng giới hạn cấp tín dụng, giới hạn đầu tư.

Từ đó tăng cường khả năng cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần thúc đấy tăng trưởng của nền kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô như định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng cho biết vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của VietinBank với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Cụ thể, vốn tăng thêm được sử dụng cho một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác của VietinBank.



