Hôm nay (26/12), Ngân hàng Bản Việt họp cổ đông bất thường bàn vấn đề nhân sự và tăng vốn lên gấp rưỡi

26-12-2025 - 08:19 AM | Tài chính - ngân hàng

Chiều nay (26/12), Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 tại TP HCM.

Hôm nay (26/12), Ngân hàng Bản Việt họp cổ đông bất thường bàn vấn đề nhân sự và tăng vốn lên gấp rưỡi - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tại Đại hội, BVBank sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến nhiệm kỳ 2025-2030 là 7 thành viên, trong đó một thành viên là người điều hành, 4 thành viên không phải là người điều hành và hai thành viên độc lập. Số lượng thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 5 thành viên.

BVBank chưa công bố danh sách các ứng viên dự kiến bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát.

Ngoài ra, đại hội bất thường cũng xem xét, cho ý kiến đối với một số định hướng kế hoạch tài chính trung và dài hạn giai đoạn tiếp theo.

Ngân hàng định hướng kế hoạch giai đoạn 2026-2030 với tổng tài sản đạt tăng từ 154.000 lên 296.000 tỷ đồng; dư nợ dự kiến tăng từ 92.000 lên 179.000 tỷ đồng; vốn điều lệ tăng từ 9.500 lên 14.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưỡi ngưỡng 3% và ROE bình quân là 10%.

Bên cạnh vấn đề nhân sự và định hướng kinh doanh trong 5 năm tới, BVBank dự kiến trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.504 tỷ đồng, trong năm 2026 thông qua hai cấu phần, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, với phương án phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, BVBank dự kiến chào bán hơn 320 triệu cổ phiếu phổ thông, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới). Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành hơn 3.204 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP, với tổng giá trị theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là cán bộ, nhân viên của BVBank và các công ty con, theo danh sách và tiêu chí do Hội đồng Quản trị (HĐQT) phê duyệt.

Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ tại BVBank dự kiến tăng từ 6.408 tỷ đồng lên hơn 9.912 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng gần 55%.

Ngân hàng cho biết toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này sẽ được BVBank sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay, qua đó tăng quy mô tín dụng và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường.

BVBank cho hay kế hoạch tăng vốn lần này nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định và bền vững, đồng thời tạo nền tảng để ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh, củng cố vị thế trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành ngân hàng.

