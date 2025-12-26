Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một GenZ chi 315 tỷ đồng gom cổ phiếu ngân hàng: Lần đầu tiên thế hệ F3 gia tộc kinh doanh nhà băng lộ diện

26-12-2025 - 13:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Ông Dương Nhất Nguyên (sinh năm 1983) là một trong 2 Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất tại Việt Nam. Con trai ông Nguyên mới đây đã bất ngờ bỏ ra số tiền lớn để nắm giữ cổ phiếu ngân hàng VietBank.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank – VBB) vừa công bố kết quả đợt chào bán 270,9 triệu cổ phiếu ra công chúng, kết thúc vào ngày 19/12/2025 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết quả, có 255,8 triệu cổ phiếu được đăng ký và phân phối cho 603 nhà đầu tư, tương đương tỷ lệ phân phối 94,44%; còn lại khoảng 15 triệu cổ phiếu không bán hết.

Sau phát hành, vốn điều lệ của VietBank tăng thêm 2.558 tỷ đồng, lên 10.769 tỷ đồng; số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành đạt hơn 1 tỷ đơn vị. Cơ cấu sở hữu sau phát hành cho thấy ngân hàng hiện không có cổ đông lớn theo quy định. Ông Dương Ngọc Hòa - cổ đông sáng lập - đang nắm giữ 31,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,86% vốn.

Điểm đáng chú ý là thế hệ thứ ba của "gia đình Hoa Lâm" lần đầu xuất hiện trên sổ cổ đông VietBank. Dương Nhất Khôi, con trai Chủ tịch HĐQT VietBank Dương Nhất Nguyên, đã mua hơn 31,5 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 315 tỷ đồng, tương đương 2,89% vốn điều lệ. Trước đó, cả ba người con của ông Nguyên gồm Dương Nhất Khôi, Dương Nhất An và Dương Nhất Khang đều chưa sở hữu cổ phiếu VBB.

Bản thân Chủ tịch Dương Nhất Nguyên cũng nâng tỷ lệ sở hữu khi mua thêm hơn 11 triệu cổ phiếu, đưa tổng lượng nắm giữ lên 51,65 triệu đơn vị, tương đương 4,73% vốn.

Tính cả người liên quan, nhóm của ông Nguyên hiện sở hữu hơn 140,8 triệu cổ phiếu, khoảng 12,9% vốn VietBank. Trong số này, bà Dương Mai Anh, em gái ông Nguyên nắm 14,47 triệu cổ phiếu (1,33%). Bà Dương Bảo Anh, em gái ông Nguyên sở hữu 11,67 triệu (1,07%). Ông Dương Ngọc Hòa 31,25 triệu (2,86%) và bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm, sở hữu 218.000 cổ phiếu (0,02%).

Gia đình bà Trần Thị Lâm và ông Dương Ngọc Hòa là những cổ đông sáng lập VietBank từ năm 2006, khi ngân hàng khởi đầu với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ông Dương Ngọc Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT từ giai đoạn đầu, trước khi chuyển giao vị trí cho con trai là ông Dương Nhất Nguyên từ tháng 4/2021.

Sinh năm 1983, ông Dương Nhất Nguyên được xem là một trong những Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất tại Việt Nam hiện nay. Trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ông từng tốt nghiệp ngành Dược và làm việc tại Dược phẩm Hoa Lâm, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Giám đốc Đầu tư CTCP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm và Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Lâm, trước khi về VietBank.


