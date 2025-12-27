Các ngân hàng trung ương thế giới đang quay lại gom vàng?

Theo các chiến lược gia hàng hóa của Goldman Sachs, vàng tiếp tục là kênh đầu tư được ưa thích nhất trong toàn bộ nhóm hàng hóa và có thể đạt 4.900 USD/ounce vào quý IV/2026, thậm chí cao hơn nếu dòng tiền từ nhà đầu tư tư nhân gia tăng mạnh mẽ.

Trong báo cáo Triển vọng hàng hóa năm 2026, Goldman Sachs nhận định: “Vàng vẫn là lựa chọn mua dài hạn yêu thích nhất của chúng tôi.” Ngân hàng này cho rằng nếu không chỉ các ngân hàng trung ương mà cả nhà đầu tư cá nhân cùng tham gia quá trình đa dạng hóa tài sản sang vàng, giá kim loại quý hoàn toàn có thể vượt kịch bản cơ sở 4.900 USD/ounce.

Theo Goldman Sachs, các chỉ số hàng hóa đã ghi nhận mức sinh lời mạnh trong năm 2025, với BCOM tăng khoảng 15%, chủ yếu nhờ sự bứt phá của nhóm kim loại công nghiệp và kim loại quý. Đây là các nhóm tài sản thường hưởng lợi trong môi trường Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi nhóm năng lượng ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn.

Nhìn về năm 2026, Goldman Sachs xây dựng kịch bản cơ sở với tăng trưởng GDP toàn cầu duy trì vững chắc và Fed cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản lãi suất. Bối cảnh này được đánh giá là tiếp tục hỗ trợ tích cực cho thị trường hàng hóa.

Các chiến lược gia của ngân hàng chỉ ra hai xu hướng cấu trúc lớn sẽ chi phối thị trường trong năm tới. Thứ nhất, ở góc độ vĩ mô, hàng hóa – đặc biệt là kim loại – sẽ tiếp tục nằm ở trung tâm của cuộc cạnh tranh địa chính trị và công nghệ, trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc. Thứ hai, ở góc độ vi mô, hai làn sóng nguồn cung năng lượng lớn bắt đầu từ năm 2025 sẽ tiếp tục tác động mạnh đến thị trường.

Trong số các loại hàng hóa được phân tích, Goldman Sachs tỏ ra lạc quan nhất với vàng, trong đó nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương được xem là động lực then chốt.

Ngân hàng này dự báo trong năm 2026, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương có thể đạt bình quân khoảng 70 tấn mỗi tháng – gần tương đương mức trung bình 12 tháng gần nhất (66 tấn/tháng) nhưng cao gấp 4 lần so với mức trung bình trước năm 2022. Lực mua này được cho là sẽ đóng góp khoảng 14 điểm phần trăm vào mức tăng giá vàng đến cuối năm 2026.

Theo Goldman Sachs, xu hướng này xuất phát từ ba yếu tố chính:

Thứ nhất, việc dự trữ ngoại hối của Nga bị đóng băng năm 2022 đã làm thay đổi cách các nền kinh tế mới nổi đánh giá rủi ro địa chính trị.

Thứ hai, tỷ trọng vàng trong dự trữ của nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn ở mức thấp so với các quốc gia phát triển, trong khi tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ ngày càng rõ nét.

Thứ ba, các khảo sát quốc tế cho thấy nhu cầu nắm giữ vàng của ngân hàng trung ương đang ở mức kỷ lục.

Bên cạnh ngân hàng trung ương, Goldman Sachs cũng lưu ý đến rủi ro tăng giá (upside risk) nếu xu hướng đa dạng hóa sang vàng lan rộng hơn trong khối nhà đầu tư tư nhân.

Theo ngân hàng này, các quỹ ETF vàng hiện chỉ chiếm khoảng 0,17% tổng danh mục tài sản tài chính của nhà đầu tư Mỹ, thấp hơn 6 điểm cơ bản so với đỉnh năm 2012. Goldman Sachs ước tính rằng mỗi khi tỷ trọng vàng trong danh mục tài chính của nhà đầu tư Mỹ tăng thêm 1 điểm cơ bản, giá vàng có thể tăng khoảng 1,4%, nếu lực mua đến từ dòng tiền mới thay vì do biến động giá.

Về diễn biến cụ thể, Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể điều chỉnh về vùng thấp 4.200 USD/ounce trong quý I/2026, sau đó phục hồi lên trên 4.400 USD/ounce trong quý II. Sang quý III/2026, vàng có thể thiết lập đỉnh lịch sử mới quanh 4.630 USD/ounce, trước khi tiến sát mốc 4.900 USD/ounce vào cuối quý IV/2026.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị, tài khóa và cạnh tranh chiến lược toàn cầu vẫn hiện hữu, Goldman Sachs nhấn mạnh rằng vàng, và rộng hơn là nhóm hàng hóa tiếp tục đóng vai trò “bảo hiểm danh mục” quan trọng, đặc biệt khi các danh mục truyền thống gồm cổ phiếu và trái phiếu có thể kém hiệu quả trong những cú sốc nguồn cung toàn cầu.

(Theo Kitco News)﻿