Agribank có thông báo đến toàn bộ khách hàng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa phát đi thông báo cảnh báo tới toàn bộ khách hàng về các thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng mạo danh ngân hàng và cán bộ cơ quan thuế nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của hộ kinh doanh.

Theo Agribank, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng chủ động liên hệ với hộ kinh doanh, tự xưng là cán bộ ngân hàng hoặc cơ quan thuế, với lý do “hỗ trợ chuyển đổi, cập nhật hồ sơ, hoàn thiện thủ tục theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP”.

Agribank đã có cảnh báo thủ đoạn giả mạo ngân hàng và cán bộ thuế tới khách hàng. (Ảnh minh hoạ)

(Ảnh: Agribank)

Các đối tượng thường sử dụng nhiều hình thức tiếp cận như gọi điện thoại trực tiếp, gửi giấy mời, thông báo hoặc đường link, yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục trực tuyến nhằm tạo lòng tin.

Trong quá trình trao đổi, kẻ gian đề nghị hộ kinh doanh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng có số dư, sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc thực hiện xác thực sinh trắc học với lý do hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan.

Đáng chú ý, một số trường hợp còn được hướng dẫn cài đặt các ứng dụng lạ để “xác thực” hoặc “hỗ trợ xử lý nhanh từ xa”, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản và mất tiền.

Trước thực trạng trên, Agribank khuyến cáo hộ kinh doanh tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua điện thoại, Zalo hoặc tin nhắn; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh, khách hàng không cài đặt các ứng dụng theo hướng dẫn từ các cuộc gọi hoặc thông báo không xác định rõ nguồn gốc. Các thủ tục liên quan đến thuế chỉ được hướng dẫn và thực hiện trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc tại ngân hàng.

Trường hợp nhận được cuộc gọi, giấy mời hoặc thông báo có dấu hiệu bất thường, khách hàng cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc Agribank để xác minh, tránh bị lợi dụng, lừa đảo, đồng thời nâng cao cảnh giác trong quá trình chuyển đổi số.