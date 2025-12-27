Thưởng Tết cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh hơn 1,84 tỉ đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh là hơn 1,84 tỉ đồng/người, dù giảm so với năm trước nhưng vẫn dẫn đầu các địa phương đã công bố.

Theo Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, đến hết ngày 25-12-2025, 3.802 doanh nghiệp trên địa bàn, với 694.302 lao động, đã gửi báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Kết quả khảo sát cho thấy mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh đạt 1,841 tỉ đồng/người, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), giảm 67 triệu đồng so với mức 1,908 tỉ đồng của Tết Nguyên đán năm trước.

Mức thưởng thấp nhất là 5,84 triệu đồng/người, giảm 60.000 đồng so với mức 5,9 triệu đồng/người của Tết năm ngoái. Mức thưởng bình quân đạt 12,02 triệu đồng/người, giảm 0,68 triệu đồng so với mức 12,7 triệu đồng/người của Tết Nguyên đán 2025.

Đối với Tết Dương lịch 2026, mức thưởng cao nhất dành cho một cá nhân là 1,133 tỉ đồng, tiếp tục thuộc về doanh nghiệp FDI. Mức thưởng bình quân đạt 1,93 triệu đồng/người, tăng 180.000 đồng, tương đương tăng 10,5%, so với mức 1,75 triệu đồng/người của Tết Dương lịch năm trước.

Về tiền lương năm 2025, các doanh nghiệp báo cáo mức lương cao nhất chi trả cho một lao động là 972,39 triệu đồng/tháng, tăng hơn 109 triệu đồng so với mức 863 triệu đồng/tháng của năm trước. Trong khi đó, mức lương bình quân đạt 12,39 triệu đồng/tháng, tăng nhẹ so với năm 2024, còn mức lương thấp nhất là 6,23 triệu đồng/tháng, xấp xỉ năm trước.

Hơn 694.000 lao động tại TP. Hồ Chí Minh được các doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026

Ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, cho biết mức thưởng cao chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp thuộc các ngành điện tử – công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm, kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, sử dụng nhiều lao động giản đơn hoặc chịu tác động trực tiếp từ sự sụt giảm đơn hàng có mức thưởng thấp hơn.

Trong tổng số 3.802 doanh nghiệp gửi báo cáo, 719 doanh nghiệp (18,91%) cho biết gặp khó khăn trong việc chi trả thưởng Tết do đơn hàng giảm, thu hẹp sản xuất, khó thu hồi công nợ và áp lực chi phí.

Đáng chú ý, 1.919 doanh nghiệp (50,47%) cho biết ngoài tiền thưởng, doanh nghiệp còn triển khai nhiều hình thức chăm lo Tết thiết thực cho người lao động như: tặng quà, phiếu mua hàng, lì xì, hỗ trợ hoặc tổ chức xe đưa đón, thăm hỏi người lao động khó khăn và tổ chức đón Tết cho công nhân không có điều kiện về quê.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phổ biến từ 8–9 ngày. Nhiều doanh nghiệp kết hợp bố trí nghỉ phép năm để người lao động có thêm thời gian sum họp gia đình.

