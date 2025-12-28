Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thưởng Tết 2026 cao nhất ở Đồng Nai là 840 triệu đồng

28-12-2025 - 08:16 AM | Smart Money

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và công tác chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Theo đó, hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong năm 2025 đã tiếp tục phục hồi và phát triển ổn định. Đến nay, gần 1.500 doanh nghiệp công bố thưởng Tết. 

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại tỉnh Đồng Nai hiện ghi nhận là 840 triệu đồng đối với khối doanh nghiệp dân doanh. Ở khối này, mức thưởng bình quân cho người lao động đạt khoảng 11,4 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 700 triệu đồng và mức thưởng bình quân 13,3 triệu đồng/người.

Ngoài ra, dịp Tết Dương lịch 2026 cũng ghi nhận mức thưởng cao nhất lên tới 228,5 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh các khoản thưởng bằng tiền, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn triển khai nhiều hình thức chăm lo khác cho công nhân, như tổ chức tiệc tất niên, tặng quà từ công ty và Công đoàn cơ sở, hỗ trợ vé xe hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đánh giá tình hình thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có những dấu hiệu tích cực khi mức thưởng nhìn chung tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm trước.

Bên cạnh khoản thưởng bằng tiền, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn triển khai nhiều hình thức chăm lo khác cho công nhân lao động như tổ chức tiệc tất niên, tặng quà từ công ty và công đoàn cơ sở, hỗ trợ vé xe hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê đón Tết.

Theo Minh Trang

VTV.vn

