Vàng chỉ cần 300.000 đồng để cán mốc kỷ lục chưa từng có ở VN, bạc tăng không cản nổi: Chuyên gia nói gì?

Trưa nay (28/12), giá vàng trong nước tăng sát mốc 160 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá vàng miếng tại 157,7 - 159,7 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với ngày hôm qua. Các thương hiệu như PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá tương tự.

Với nhẫn vàng trơn, thương hiệu SJC hiện đang niêm yết ở mức 153,1 – 156,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, PNJ, Doji mua bán nhẫn trơn cao hơn 1,9 triệu đồng so với SJC.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết ở mức giá 156,7 - 159,7 triệu đồng (mua vào – bán ra). Vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải hiện đang niêm yết với mức giá bán ra là 159,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải ngày 28/12.

Theo Bảo Tín Mạnh Hải, ở ngày đầu tuần, giá vàng nhẫn ép vỉ và đồng vàng Kim Gia Bảo tại thương hiệu này giao dịch quanh mức 152 – 155 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào – bán ra. Tuy nhiên, đến ngày cuối tuần, giá vàng đã lên tới 156,7 – 159,7 triệu đồng. Con số này cho thấy mức tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào – bán ra.

Trong tuần qua, giá vàng trong nước tăng mạnh theo diễn biến của giá vàng thế giới. Giá vàng mở cửa đầu tuần quanh ngưỡng 4.335 USD/ounce. Đến ngày cuối tuần, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco quanh ngưỡng 4.533 USD/ounce.

Nhiều người dân xếp hàng mua vàng Tiểu Kim Cát 24K 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải.

Bảo Tín Mạnh Hải phân tích, giá vàng tuần qua tăng thẳng đứng sau khi nhiều dữ liệu kinh tế được công bố. Đồng thời, trên thế giới xuất hiện nhiều bất ổn địa chính trị hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Như vậy, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương với144,2 triệu đồng một lượng, tức là chênh 15 triệu so với trong nước.

Giá bạc tăng cao chưa từng thấy

Giá bạc trong nước đang tăng mạnh. Ảnh: Phú Quý

Tính đến trưa 28/12, CTCO đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 2,98 - 3,07 triệu đồng mỗi lượng, tức là tăng khoảng 6% so với hôm qua. Trong kho đó, Công ty Sacombank - SBJ mua bán mặt hàng này quanh 2,82 - 2,89 triệu đồng.

Như vậy, tính từ đầu năm, giá bạc miếng ở trong nước đã tăng khoảng 169%. Quy đổi theo kg, giá bạc hiện được mua bán quanh 79,5 - 81,9 triệu đồng. Đây là mức cao chưa từng thấy ở Việt Nam.

Trên thực tế, giá bạc miếng trong nước tăng mạnh cùng chiều theo quốc tế. Đáng chú ý, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/12, giá bạc trên thế giới lần đầu tiên chạm mốc 77,4 USD, tăng 167% so với đầu năm. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung thiếu hụt, nhu cầu đầu tư mạnh và bạc được Mỹ coi là kim loại thiết yếu.

Chuyên gia dự báo gì về giá vàng, giá bạc?

Theo các chuyên gia, giá vàng và giá bạc đều có xu hướng tăng trong thời gian tới. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, giá vàng hiện đang ghi nhận năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 1979. Nguyên nhân chủ yếu là do Fed nới lỏng chính sách, cũng như các ngân hàng trung ương tăng mua dự trữ, các quỹ ETF tăng đầu tư và xu hướng phi USD toàn cầu.

Theo ông Peter Grant - Phó giám đốc Zaner Metals, kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026, đồng USD suy yếu và tình hình căng thẳng địa chính trị tăng cao đang gây ra biến động ở các thị trường. Mặc dù đến cuối năm, việc bán chốt lời có thể xảy ra, nhưng xu hướng chung vẫn là tăng.

Hơn nữa, các thị trường hiện cũng dự báo Fed điều chỉnh lãi suất thêm 2 lần nữa năm tới. Đặc biệt, lần đầu tiên có thể vào giữa năm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Chủ tịch Fed mới. Trước đó, ông Trump nhiều lần cho biết sẽ chỉ chọn ứng viên ủng hộ giảm lãi suất.

Trong khi đó, bạc đang dần nổi lên như một trong những kim loại quý hàng đầu. Đây cũng được xem một tài sản có tính đột phá và đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường. Theo nhận định của các chuyên gia, giá bạc tăng cao là do nhu cầu sử dụng bạc trong thương mại đang cao vọt một cách ổn định. Hơn nữa, bạc cũng là kim loại dẫn đầu trong những lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, trang sức và chip AI.

Ông Steven Orrell, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc danh mục đầu tư tại Orrell Capital Management, cho biết, bạc còn được gọi là "vàng của người ít vốn" và kim loại quý này đang được chú ý trong bối cảnh Fed cắt giảm lãi suất.