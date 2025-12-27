Giá vàng thế giới, vàng trong nước ngày 27/12 đồng loạt tăng

Tại PNJ, DOJI và SJC, giá vàng miếng đồng loạt được niêm yết ở mức 157,7 – 159,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn không ghi nhận biến động mới. PNJ và DOJI tiếp tục giữ mức giá 154 – 157 triệu đồng/lượng, còn SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 153,1 – 156,1 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch quanh 156,6 – 159,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải ở thời điểm khảo sát.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.533 USD/ounce, tăng 54 USD so với phiên liền trước. Diễn biến này cho thấy lực mua vẫn duy trì mạnh mẽ trong các phiên gần đây, giúp giá vàng giữ vững vùng đỉnh cao lịch sử.

Theo các phân tích thị trường, nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục là yếu tố then chốt hỗ trợ giá vàng. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị gia tăng, dòng tiền có xu hướng rời khỏi các tài sản rủi ro như cổ phiếu để chuyển sang vàng. Với vai trò là kênh lưu giữ giá trị dài hạn, vàng được xem là công cụ giúp bảo vệ tài sản và giảm thiểu rủi ro trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Đáng chú ý, triển vọng giá vàng trong năm 2026 đang được nhiều tổ chức tài chính lớn đánh giá tích cực. Theo các chiến lược gia hàng hóa của Goldman Sachs, vàng được xem là kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong nhóm hàng hóa trong năm tới.

Ngân hàng này cho rằng nếu không chỉ các ngân hàng trung ương mà cả nhà đầu tư tư nhân cùng gia tăng nắm giữ vàng, giá kim loại quý hoàn toàn có thể vượt mốc 4.900 USD/ounce.

Goldman Sachs nhận định, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và địa chính trị, cùng với những biến động lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu, sẽ tiếp tục định hình xu hướng của thị trường hàng hóa nói chung và vàng nói riêng.

Trong kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP toàn cầu duy trì ổn định và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản lãi suất trong năm 2026 sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vàng và các kim loại quý.

Đặc biệt, Goldman Sachs tỏ ra lạc quan với vàng nhờ lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương. Dự báo trong năm 2026, lượng vàng mua vào của khối này có thể đạt trung bình khoảng 70 tấn mỗi tháng, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước năm 2022. Nguyên nhân đến từ lo ngại rủi ro địa chính trị sau các sự kiện đóng băng dự trữ ngoại hối, tỷ trọng vàng trong dự trữ của nhiều nền kinh tế mới nổi – đặc biệt là Trung Quốc – vẫn ở mức thấp, cùng với nhu cầu vàng toàn cầu duy trì ở mức cao.

Về diễn biến giá cụ thể, Goldman Sachs dự báo vàng có thể điều chỉnh về vùng 4.200 USD/ounce trong quý I/2026, sau đó phục hồi lên trên 4.400 USD/ounce trong quý II, thiết lập đỉnh lịch sử mới quanh 4.630 USD/ounce trong quý III và tiến sát mốc 4.900 USD/ounce vào cuối năm. Trong bối cảnh rủi ro tài khóa, địa chính trị và tiền tệ vẫn hiện hữu, vàng tiếp tục được xem là tài sản trú ẩn và bảo toàn giá trị hàng đầu trong năm 2026.