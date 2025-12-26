MSB ưu đãi lớn cho chủ thẻ tín dụng dịp cuối năm

Chương trình được triển khai trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng tăng mạnh dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 nhằm đồng hành cùng khách hàng tối ưu hóa chi tiêu, gia tăng lợi ích.

Thị trường cuối năm 2025 chuyển dịch mạnh sang chi tiêu trải nghiệm thay vì chỉ mua sắm hàng hóa. Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu bán lẻ và dịch vụ 11 tháng năm 2025 tăng 9,1%, trong đó dịch vụ ăn uống dẫn đầu với mức tăng 14,6%. Dữ liệu từ Numerator cũng cho thấy 42% người tiêu dùng ưu tiên các dịch vụ gắn kết gia đình thay cho mâm cỗ truyền thống, thúc đẩy sức mua tại các siêu thị và nhà hàng tăng mạnh gần 10% trong quý 4/2025.

Nắm bắt tâm lý này, MSB không chỉ phát triển các dòng thẻ hiện đại, hướng tới sống xanh và sống khỏe như MSB Mastercard Green World hay MSB Mastercard Hybrid, mà còn thiết kế hệ sinh thái ưu đãi (JOY và JOY+) sát sườn với nhu cầu thực tế của khách hàng. Việc kết nối trực tiếp với hơn 300 đối tác đa lĩnh vực giúp chủ thẻ MSB tận hưởng mức giảm giá lên đến 50%, tận hưởng một mùa lễ hội đủ đầy nhưng vẫn tiết kiệm.

Thanh toán "một chạm", giảm ngay 15% cho hóa đơn mua sắm

Lĩnh vực mua sắm nhu yếu phẩm và quà tặng cũng ghi nhận bước đột phá với sự hợp tác giữa MSB, NAPAS và Mastercard. Để đáp ứng lưu lượng khách hàng khổng lồ tại các siêu thị dịp cuối năm, chương trình "Chạm liền tay, deal mê say" đã được triển khai tại hệ thống Aeon Citimart và Ministop.

Chủ thẻ chỉ cần sử dụng công nghệ thanh toán không tiếp xúc (Contactless) trên thiết bị Payoo POS để nhận ngay ưu đãi giảm 15%, tối đa 50.000 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng. Với tần suất ưu đãi 01 lần/thẻ/tuần, MSB không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt an toàn, nhanh chóng, giúp khách hàng tránh được việc chờ đợi lâu tại quầy thu ngân trong những ngày cao điểm sắm Tết.

Đồng hành cùng mùa mua sắm cuối năm, từ này đến 28/02/2026, MSB triển khai ưu đãi giảm 100.000 VNĐ cho đơn hàng Shopee từ 1 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ MSB Mastercard. Chương trình áp dụng tối đa 02 lần/ tháng cho mỗi thẻ và giới hạn số lượng lượt ưu đãi theo tuần.

Giảm trực tiếp 20% cho hóa đơn ẩm thực: Kết nối niềm vui qua những bữa tiệc tất niên

Trong văn hóa của người Việt, cuối năm là thời điểm vàng của những buổi sum họp, tiệc tùng. Hiểu được giá trị của sự kết nối, MSB mang đến những đặc quyền ẩm thực hấp dẫn nhằm "tiếp lửa" cho những cuộc vui. Cụ thể, khi chi tiêu từ 1 triệu đồng tại chuỗi nhà hàng thuộc hệ thống Golden Gate – đơn vị sở hữu hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Manwah, Hutong, Ashima, GoGi House, Sumo BBQ, Shogun, iSushi…, chủ thẻ tín dụng MSB sẽ được hoàn 200.000 đồng vào tài khoản.

Bên cạnh đó, chương trình "Deal ngon – Giá gọn" dành riêng cho chủ thẻ MSB Visa cũng tạo nên sức hút lớn với mức giảm trực tiếp 20% trên tổng hóa đơn thanh toán tại chuỗi nhà hàng ưu đãi. Những ưu đãi thiết thực này không chỉ giúp thực khách giảm bớt áp lực chi phí mà còn nâng tầm trải nghiệm tại các không gian ẩm thực cao cấp trong những dịp lễ như tất niên hay Valentine...

Giảm ngay 20% khi đặt vé xe khách: Để mỗi hành trình thêm trọn vẹn

Lĩnh vực ưu đãi thứ ba mà MSB chú trọng chính là di chuyển – nhu cầu thiết yếu nhất của mọi cá nhân mỗi dịp Tết đến xuân về. Dù là những chuyến du lịch cuối năm hay hành trình trở về quê hương đoàn viên, MSB luôn đồng hành cùng khách hàng qua ưu đãi kết hợp cùng nền tảng Vexere.

Chủ thẻ MSB khi đặt vé xe khách qua ứng dụng hoặc vexere sẽ được giảm ngay 20% (tối đa 50.000 đồng). Đây là món quà thiết thực giúp giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại, đặc biệt ý nghĩa đối với những người đi làm xa xứ hoặc các gia đình có kế hoạch du xuân sớm từ MSB. Việc tích hợp ưu đãi vào một nền tảng đặt vé trực tuyến uy tín cũng thể hiện sự tinh tế của Ngân hàng trong việc ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa mọi nhu cầu của chủ thẻ.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, MSB tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ khi hỗ trợ khách hàng thanh toán qua Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay và Samsung Pay. Việc tích hợp các phương thức thanh toán di động tiên tiến giúp chủ thẻ thực hiện giao dịch chỉ trong vài giây với độ bảo mật tối đa. Mọi thông tin thẻ đều được mã hóa, giúp khách hàng hoàn toàn an tâm tận hưởng mùa lễ hội mà không lo ngại về các rủi ro đánh cắp dữ liệu.

Đại diện MSB cho biết: Chương trình ưu đãi dịp cuối năm khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trung tâm của MSB, không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm thẻ để phù hợp với thị hiếu và phong cách sống hiện đại của người tiêu dùng Việt Nam.

Chi tiết về các chương trình ưu đãi thẻ xem tại đây hoặc liên hệ hotline 24/7: 1900 6083