ACB tìm kiếm nhân tài cho hành trình chuyển đổi 2025 - 2030

26-12-2025 - 16:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong bối cảnh thị trường lao động cuối năm đang bước vào giai đoạn dịch chuyển mạnh mẽ, ACB chính thức khởi động Chương trình Đối tác Sự nghiệp 2026, mở ra gần 800 cơ hội nghề nghiệp gắn với chiến lược kinh doanh và chuyển đổi của ngân hàng.

Việc triển khai đợt tuyển dụng quy mô lớn vào thời điểm này được xem là bước đi táo bạo, cho thấy quyết tâm của ACB trong việc đầu tư vào con người như một trụ cột của hành trình phát triển bền vững. Ứng viên được nhìn nhận không chỉ qua năng lực hiện tại mà còn ở tiềm năng, khả năng thích nghi và mức độ sẵn sàng tham gia vào các thay đổi cùng ACB.

Chương trình Đối tác Sự nghiệp của ACB tập trung vào hai mảng:

- Các vị trí Kinh doanh: Chuyên viên, Giám đốc chức năng, Trưởng nhóm, Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Chi nhánh/Phòng Giao dịch tại nhiều mảng khác nhau có thể kể đến như: Khách hàng ưu tiên của Privilege Banking, Khách hàng Cá nhân (KHCN), Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN), Dịch vụ khách hàng..., nhằm tăng tốc mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến trải nghiệm nhất quán cho khách hàng.

- Các vị trí liên quan đến Chuyển đổi: trải rộng từ quản trị chiến lược, công nghệ, dữ liệu đến quản lý dự án, quản lý thay đổi – những vai trò làm việc tại Văn phòng Quản lý Chuyển đổi (TMO) và trực tiếp tham gia vào việc tạo ra giá trị cho ACB trong quá trình triển khai chiến lược toàn diện.

Điểm nhấn của đợt tuyển dụng lần này là ACB đẩy mạnh tìm kiếm những ứng viên sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm cách làm mới và chủ động đóng góp vào các sáng kiến thay đổi trong thực thi chiến lược do TMO dẫn dắt.

TMO là đơn vị chức năng quan trọng, được ACB xây dựng mới với môi trường làm việc hiện đại, năng động và hiệu quả theo Agile bên cạnh các năng lực khác như tư duy hệ thống, tư duy phân tích, tính sáng tạo, tinh thần hợp tác và linh hoạt. Gia nhập TMO đồng nghĩa với việc trở thành một phần đội ngũ kiến tạo ACB tương lai.

Mùa cuối năm luôn là thời điểm để nhìn lại, đánh giá và đưa ra những quyết định quan trọng cho con đường sự nghiệp của mỗi người. Thông qua Đối tác sự nghiệp – một chương trình tuyển dụng có chất lượng trong 7 năm qua tại ACB - mỗi cá nhân được trao quyền, được thử thách và được phát triển đúng với năng lực cốt lõi của mình. Đây cũng là lời mời từ ACB gửi đến những nhân tài muốn đi xa hơn trên hành trình xây dựng sự nghiệp.

Ứng viên quan tâm có thể truy cập website tuyển dụng chính thức của ACB để tìm hiểu chi tiết các vị trí và nộp hồ sơ ứng tuyển: www.acbjobs.com.vn

Ánh Dương

