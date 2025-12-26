Lợi nhuận Techcombank, HDBank, VPBank, TPBank được dự báo tăng mạnh trong quý IV

Tại báo cáo mới nhất về triển vọng kết quả kinh doanh quý 4/2025, các chuyên gia từ Chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng tiếp tục tăng trưởng nhưng có dấu hiệu chậm lại so với cùng kỳ, chủ yếu do mức nền lợi nhuận cao của quý IV/2024, đặc biệt tại nhóm ngân hàng quốc doanh.

Theo MBS, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong phạm vi theo dõi được kỳ vọng đạt khoảng 20% so với đầu năm vào cuối 2025. Biên lãi ròng (NIM) dự báo đi ngang so với 9 tháng đầu năm, khi lãi suất huy động và liên ngân hàng nhích nhẹ trong quý cuối năm nhưng được bù đắp phần nào bởi điều chỉnh lãi suất cho vay ở các khoản giải ngân mới. Nhờ chất lượng tài sản toàn ngành có dấu hiệu cải thiện từ quý II/2025, chi phí trích lập dự phòng năm 2025 chỉ tăng nhẹ khoảng 2,7% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, lợi nhuận sau thuế của nhóm ngân hàng theo dõi được ước tính tăng 13% trong quý IV/2025 và khoảng 16% cho cả năm 2025.

Techcombank: Lợi nhuận quý IV dự báo tăng trên 80%

Techcombank được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý IV/2025 đạt khoảng 6.253 tỷ đồng, tăng mạnh 81% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh mức nền thấp của quý IV/2024.

MBS ước tính tăng trưởng tín dụng của Techcombank cuối năm 2025 đạt 20,7%, trong đó riêng quý IV tăng khoảng 3%. Room tín dụng dự kiến tập trung nhiều cho các lĩnh vực đầu tư công và xuất nhập khẩu, trong khi cho vay cá nhân và mua nhà chững lại trong quý cuối năm. Diễn biến này khiến NIM quý IV được dự báo giảm nhẹ xuống 3,5%, thấp hơn mức 3,6% của 9 tháng đầu năm, song vẫn đảm bảo NIM bình quân cả năm 2025 đạt 3,6%.

Chi phí trích lập dự phòng trong quý IV/2025 ước đạt khoảng 531 tỷ đồng, tăng hơn ba lần so với cùng kỳ do nền thấp năm trước khi Techcombank ghi nhận hoàn nhập dự phòng. Lợi nhuận trước thuế quý IV dự kiến đạt khoảng 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ 2024; qua đó đưa lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 lên mức 31,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Mức tăng trưởng cùng kỳ cao chủ yếu do quý IV/2024 phát sinh chi phí bất thường liên quan đến việc kết thúc hợp đồng với Manulife.

HDBank: Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng trên 30%, lợi nhuận vượt kế hoạch

HDBank được dự báo ghi nhận LNST công ty mẹ quý IV/2025 ở mức 4.567 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và tăng nhẹ 1% so với quý III. Đây là một trong số ít ngân hàng trong nhóm vẫn duy trì được tăng trưởng dương theo quý ở giai đoạn cuối năm.

Dù tăng trưởng tín dụng quý III/2025 bất ngờ chậm lại do phát sinh khoản dư nợ bán cho Vikki Bank với giá trị hơn 36 nghìn tỷ đồng, HDBank vẫn được kỳ vọng đạt tăng trưởng tín dụng cả năm trên 30% nhờ nhu cầu tín dụng phục hồi mạnh về cuối năm. NIM năm 2025 được dự báo duy trì quanh mức 5%.

Chi phí trích lập dự phòng trong quý IV/2025 tiếp tục tăng 65,3% so với cùng kỳ, kéo tổng chi phí trích lập cả năm 2025 tăng gấp đôi. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế cả năm của HDBank vẫn được dự báo đạt 21,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 102% kế hoạch đề ra.

VPBank: Lợi nhuận bứt phá nhờ tín dụng và dự phòng giảm

VPBank được dự báo ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 8.574 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ tăng trưởng tín dụng mạnh và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đáng kể.

Tính đến hết quý IV/2025, tăng trưởng tín dụng của VPBank được kỳ vọng đạt 35,3% so với cùng kỳ, tương đương tăng 6,8% so với cuối quý trước. NIM quý IV/2025 được dự báo giảm nhẹ trong bối cảnh ngân hàng tăng lãi suất huy động để đảm bảo thanh khoản, trong khi mặt bằng lãi suất cho vay chỉ tăng nhẹ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ước đạt khoảng 6.500 tỷ đồng, đi ngang so với quý trước và giảm 15% so với cùng kỳ nhờ chất lượng tài sản cải thiện. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 theo đó được kỳ vọng đạt 28.970 tỷ đồng, tăng 45% và vượt kế hoạch điều chỉnh.

TPBank: NIM phục hồi nhẹ, lợi nhuận quý IV tăng hơn 29%

Lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của TPBank được dự báo đạt 2.764 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng vượt trội và NIM có dấu hiệu cải thiện nhẹ.

Tăng trưởng tín dụng tính đến hết quý IV/2025 vượt 21%, tương đương tăng 5,1% so với cuối quý trước. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý IV ước đạt 1.082 tỷ đồng, giảm 9,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm được dự báo đạt 1,67%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 78%. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của TPBank dự kiến đạt 8.813 tỷ đồng, tăng 16% và hoàn thành 98% kế hoạch.

LPBank: Lợi nhuận cả năm dự báo đạt 91% kế hoạch

LPBank được dự báo đạt tăng trưởng tín dụng cuối năm 2025 trên 20%, trong đó riêng quý IV tăng khoảng 4% so với cuối quý III. NIM quý IV dự kiến đạt 3,0%, giảm so với quý trước nhưng nhích nhẹ so với bình quân 9 tháng đầu năm, đưa NIM cả năm về mức 3,0%.

Chi phí trích lập dự phòng quý IV/2025 ước đạt 528 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ nhưng tăng 24,2% so với quý trước. Tổng chi phí trích lập cả năm dự báo đạt khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 ước đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và hoàn thành 91% kế hoạch.

BIDV: Dự phòng giảm, lợi nhuận tăng 12%

BIDV được dự báo đạt lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 ở mức 11.094 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng đến hết quý IV đạt khoảng 14%, nhờ nhu cầu bán lẻ phục hồi. NIM quý IV được kỳ vọng cải thiện nhẹ so với quý trước, dù thu nhập lãi thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ do nền cao.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý IV ước đạt 5.720 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của BIDV được dự báo đạt 34.726 tỷ đồng, tăng 8,6%. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm dự kiến đạt 1,58%, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì quanh 100%.

Vietcombank: NIM chịu áp lực, lợi nhuận tăng nhẹ

Vietcombank được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 ở mức 9.275 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ do NIM tiếp tục chịu áp lực giảm khi lãi suất huy động tăng vào cuối năm. Thu nhập ngoài lãi quý IV được dự báo giảm so với cùng kỳ do thu hồi nợ xấu thấp hơn nền cao năm trước.

Tăng trưởng tín dụng cả năm được kỳ vọng trên 15%, trong khi tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt. Chi phí tín dụng quý IV/2025 ước đạt 0,17%, giảm nhẹ so với quý trước.

VietinBank: Lợi nhuận cả năm dự báo tăng gần 30% nhờ chi phí dự phòng giảm mạnh

VietinBank được dự báo đạt tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 khoảng 20%, cao nhất trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước. NIM quý IV duy trì quanh mức 2,6%. Chi phí trích lập dự phòng quý IV tăng mạnh so với cùng kỳ do nền thấp, nhưng giảm so với quý III, đưa tổng chi phí trích lập cả năm giảm hơn 22%.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế năm 2025 của VietinBank được dự báo đạt 41 nghìn tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ và vượt khoảng 9% kế hoạch năm.

Eximbank: Lợi nhuận quý IV chịu áp lực

Tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 của Eximbank được điều chỉnh giảm xuống 15% do diễn biến kém khả quan trong 9 tháng đầu năm. NIM quý IV được dự báo quanh mức 2,4%, giảm khoảng 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Chi phí trích lập dự phòng cả năm 2025 ước đạt 717 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 theo đó được dự báo đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ nhưng chỉ hoàn thành 83% kế hoạch.

ACB: Lợi nhuận tăng nhẹ do áp lực dự phòng

ACB được dự báo đạt tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 khoảng 20%. NIM quý IV đi ngang so với 9 tháng đầu năm ở mức 2,9%, nhưng giảm mạnh 69 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Chi phí trích lập dự phòng quý IV đạt 319 tỷ đồng, tăng 115,7% so với cùng kỳ, đưa tổng chi phí trích lập cả năm lên 1,7 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 ước đạt 21,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% và hoàn thành 94% kế hoạch.

Sacombank: Lợi nhuận cả năm dự kiến đạt 14.700 tỷ

Sacombank được dự báo đạt tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 khoảng 14–15%. NIM quý IV giảm xuống 3,4% do không còn ghi nhận các khoản phải thu từ xử lý nợ tồn đọng, đưa NIM cả năm đạt 3,6%.

Chi phí trích lập dự phòng cả năm 2025 dự báo tăng 68,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 ước đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16% và hoàn thành 100% kế hoạch.

VIB: Lợi nhuận tăng nhưng khó đạt kế hoạch

VIB được dự báo đạt tăng trưởng tín dụng cuối năm 2025 khoảng 22%. NIM quý IV đi ngang so với quý trước ở mức 3,1%. Thu nhập ngoài lãi cải thiện nhờ nền thấp năm trước, trong khi chi phí trích lập dự phòng tăng 8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 dự kiến đạt 2,6 nghìn tỷ đồng, đưa lợi nhuận cả năm 2025 lên mức 9,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch.

OCB: Lợi nhuận suy giảm mạnh

OCB được kỳ vọng sử dụng hết room tín dụng 17–18%, tương đương mức tăng tín dụng khoảng 4% trong quý IV. NIM cả năm duy trì quanh mức 3,1%.

Chi phí trích lập dự phòng quý IV/2025 dự kiến đạt 796 tỷ đồng, gấp 2,5 lần quý trước. Lợi nhuận trước thuế quý IV ước đạt 840 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ và quý trước, đưa lợi nhuận cả năm 2025 về mức 4,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 79% kế hoạch.