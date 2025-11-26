Những ngân hàng có nhiều lợi nhuận tích lũy để chia cổ tức nhất: Vietcombank có gần 100.000 tỷ, một nhà băng tư nhân sở hữu "kho dự trữ' vượt BIDV

Số liệu tổng hợp đến 30/9/2025 cho thấy 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán có gần 500.000 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối (LNCPP), tăng khoảng 65.000 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong bối cảnh yêu cầu vốn ngày càng khắt khe, tăng trưởng tín dụng và cạnh tranh thị phần diễn ra quyết liệt, "kho lợi nhuận chưa phân phối" trở thành thước đo phản ánh không chỉ sức khỏe tài chính mà còn là năng lực chiến lược dài hạn của từng ngân hàng.

Dữ liệu mới nhất cho thấy lợi nhuận chưa phân phối đang có sự chênh lệch lớn giữa các ngân hàng, tập trung vào một nhóm nhỏ ngân hàng lớn, tạo nên sự khác biệt đáng kể trong dư địa tăng vốn, chi trả cổ tức và khả năng chống chịu rủi ro.

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ BCTC quý III/2025

Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng có nền tảng tài chính mạnh hàng đầu hệ thống với hơn 97.170 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, vượt xa phần còn lại. Vietcombank đã liên tục ghi nhận lợi nhuận cao nhất hệ thống trong những năm gần đây nhưng vẫn duy trì chính sách phân phối cổ tức thận trọng, tạo ra "bộ đệm vốn" cực lớn, mang lại lợi thế lớn khi triển khai tăng trưởng tín dụng, đầu tư số hóa.

Bám sát phía sau là VietinBank với 78.694 tỷ đồng. "Kho lợi nhuận” này đã và đang đóng vai trò quan trọng giúp VietinBank duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng mà không làm suy giảm hệ số an toàn vốn.

Dù là ngân hàng tư nhân, quy mô LNCPP của Techcombank đã vượt BIDV phản ánh rõ mô hình kinh doanh hiệu quả, biên lợi nhuận cao và khả năng tạo lợi nhuận bền vững. Việc tích lũy LNCPP liên tục giúp ngân hàng này duy trì mức vốn chủ sở hữu hàng đầu thị trường, đáp ứng tốt các chuẩn mực an toàn vốn và tạo điều kiện để tiếp tục mở rộng các mảng chiến lược.

BIDV cũng duy trì nền tích lũy vững chắc, dù tốc độ tăng LNCPP có phần chậm hơn so với giai đoạn trước do ưu tiên tăng trích lập dự phòng nhằm xử lý nợ xấu.

Nhóm ngân hàng tư nhân lớn tiếp tục thể hiện vị thế ngày càng rõ rệt khi sở hữu kho LNCPP đáng kể. VPBank đang tích lũy hơn 36.057 tỷ đồng, là nền tảng quan trọng trong giai đoạn VPBank tái cơ cấu danh mục tín dụng. MBBank và ACB cũng ghi nhận mức LNCPP rất mạnh, lần lượt đạt 23.860 tỷ và 25.307 tỷ đồng, phản ánh sự tăng trưởng đều đặn của lợi nhuận trong nhiều năm. Đây đều là những ngân hàng đã duy trì ROE ổn định ở mức cao và có khả năng tạo vốn mạnh mà không cần phụ thuộc vào các đợt phát hành lớn hoặc tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài.

Một điểm đáng chú ý là Sacombank, với 34.051 tỷ đồng LNCPP, cho thấy tiến trình tái cơ cấu đang mang lại kết quả tích cực. Việc tích lũy được quy mô lợi nhuận giữ lại lớn trong bối cảnh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ xử lý nợ xấu và cải thiện chất lượng tài sản là yếu tố cho thấy Sacombank đã và đang đi đúng hướng.

HDBank, VIB, TPBank, MSB và SHB cũng nằm trong nhóm ngân hàng có LNCPP trên 10.000 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính đủ mạnh để duy trì tăng trưởng và hấp thụ các rủi ro.

Tính chung, 10 ngân hàng đứng đầu đang có hơn 450.000 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, chiếm trên 90% tổng lợi nhuận chưa phân phối của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán.

Ở chiều ngược lại, phần lớn các ngân hàng tầm trung và nhỏ mới chỉ tích lũy được LNCPP vài nghìn tỷ đồng hoặc thấp hơn. Các ngân hàng như ABB, OCB, EIB hay BVB có quy mô LNCPP tương đối khiêm tốn, cho thấy dư địa tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại còn hạn chế. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhóm ngân hàng này có thể phải phụ thuộc nhiều hơn vào tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ để cải thiện năng lực tài chính.

"Sự phân hóa giàu – nghèo" về LNCPP giữa các ngân hàng đang trở thành xu hướng rõ rệt của ngành ngân hàng Việt Nam. Những ngân hàng sở hữu kho LNCPP lớn có thể chủ động hơn trong chiến lược tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh Basel III được áp dụng sâu rộng và thị trường tài chính đòi hỏi mức độ an toàn cao hơn. Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ sẽ phải đối mặt với bài toán khó về tăng vốn, đặc biệt nếu tăng trưởng tín dụng phục hồi mạnh trở lại trong giai đoạn 2025–2026.