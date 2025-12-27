Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia khuyến nghị Chính phủ không mở rộng chính sách tiền tệ trong năm 2026

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, dự kiến năm nay tăng trưởng kinh tế đất nước đạt hơn 8%; kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 911 tỷ USD, xuất siêu khoảng 25 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, nợ công khoảng 35%, bội chi ngân sách khoảng 36%; CPI dự báo khoảng 3,6%...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn được nghe ý kiến dự báo, phân tích, đánh giá của chuyên gia, thành viên hội đồng, qua đó đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của NHNN - cơ quan thường trực Hội đồng, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, bất định, xuất phát từ các chính sách thuế quan, căng thẳng địa chính trị và lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của các ngân hàng trung ương lớn, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong khu vực với nhiều kết quả ấn tượng, nhiều chỉ số tăng cao hơn so với cùng kỳ, kinh tế vĩ mô ổn định.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Cụ thể, NHNN điều tiết tiền tệ hợp lý, đảm bảo thanh khoản hệ thống TCTD, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ để kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Các tháng cuối năm, do yếu tố mùa vụ và tín dụng tăng cao, lãi suất liên ngân hàng tăng tại một số thời điểm, NHNN bổ sung kênh hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn (hoán đổi ngoại tệ - VND). Đặc biệt, trong bối cảnh chịu nhiều áp lực, nhưng NHNN tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp, tạo điều kiện để TCTD phấn đấu giảm lãi suất cho vay; chỉ đạo TCTD ổn định lãi suất tiền gửi, tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay. Trong năm 2025, NHNN điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng (TTTD) an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát. Năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, lạm phát, NHNN định hướng chỉ tiêu TTTD năm 2025 khoảng 16%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế và thông báo công khai, minh bạch nguyên tắc giao chỉ tiêu TTTD ngay từ đầu năm và điều chỉnh chỉ tiêu vào tháng 7/2025. Đến ngày 22/12/2025, dư nợ tín dụng đạt 18,37 triệu tỷ đồng, tăng 17,65% so với cuối năm 2024 và tăng 19,5% so với cùng kỳ; tín dụng hướng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về triển vọng, định hướng năm 2026 kinh tế thế giới được dự báo khó khăn, bất định; thị trường tài chính, tiền tệ thế giới phức tạp, rủi ro thương mại, rủi ro địa chính trị, cạnh tranh chiến lược... đặt ra thách thức lớn đối với điều hành chính sách tiền tệ do nền kinh tế có độ mở lớn. Trong nước, Quốc hội đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 phấn đấu đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đặc biệt phải dựa trên việc giữ vững nền tảng vĩ mô ổn định vững chắc.

Trong bối cảnh đó, NHNN đề xuất một số chính sách, giải pháp cần tập trung thời gian tới như tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương...; Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, tập trung vào các dự án quan trọng quốc gia và hạ tầng trọng điểm, huy động tối đa nguồn vốn tư nhân, FDI, tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển thị trường vốn.

Về phía ngành Ngân hàng, NHNN điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững; thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát; chỉ đạo các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ nội luật hóa các cam kết, các hoạt động đào tạo tập huấn, trọng tâm về quy tắc xuất xứ; triển khai các giải pháp ứng phó với thuế quan của Hoa Kỳ; thực hiện các chính sách phát triển thị trường nội địa, quản lý giá và điều tiết thị trường, thúc đẩy phát triển thị trường vốn...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá rất cao ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên hội đồng. Các chuyên gia, thành viên hội đồng đã phát biểu với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ý kiến rất sát, tư vấn cho quá trình điều hành của Chính phủ chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa trong thời gian sắp tới.

Tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, năm 2025, trong bối cảnh rất khó khăn, nhưng chúng ta đã nỗ lực phấn đấu, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ đã thành công.

Tuy nhiên, năm 2026 được các chuyên gia nhận định sẽ tiếp tục khó khăn, áp lực nguồn vốn rất lớn, tiềm ẩn những rủi ro liên quan tới lãi suất, nợ xấu, tỉ giá hối đoái, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ…

Do đó, sang năm tới, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia khuyến nghị với Chính phủ không mở rộng chính sách tiền tệ, điều hành thận trọng hơn, phối hợp một cách hợp lý giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa; tập trung vào chuyển đổi số, công nghệ cao, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo…

Đồng thời việc điều hành chính sách tiền tệ phải kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng một cách hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao; đảm bảo cung ứng hàng hóa và thúc đẩy tín dụng phát triển thị trường; triển khai hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đồng tình với báo cáo của NHNN Việt Nam, nêu rõ sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia để tập hợp, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và có những khuyến nghị để Chính phủ điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ đạt mục tiêu đề ra.