28-12-2025 - 08:40 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong đợt chi trả tiền lần 6 này, Thi hành án dân sự TPHCM đã chi cho 42.482 trái chủ hơn 269 tỷ đồng.

Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, đơn vị này đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Chi tiền đợt 6 cho 42.000 trái chủ- Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Lan trong một phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của TAND TPHCM và Bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của TAND cấp cao tại TPHCM, Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16/6/2025 của Cục trưởng Cục THADS TPHCM, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Trước đó, THADS TPHCM đã chi trả đợt 1 với tổng số tiền 7.464 tỷ đồng; đợt 2 số tiền 738 tỷ đồng; đợt 3 chi trả 376 tỷ đồng; đợt 4 số tiền 299 tỷ đồng; đợt 5 thanh toán ngày 26/11, với số tiền 206 tỷ đồng.

Ngày 26/12, THADS TPHCM đã thực hiện chi trả đợt 6 cho 42.482 trái chủ, với tổng số tiền hơn 269 tỷ đồng.

Đối với 626 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản để thực hiện chi trả, THADS TPHCM đã gửi tiết kiệm số tiền tương ứng theo quy định.

Hiện nay, THADS TPHCM đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được Bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, THADS TPHCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

THADS TPHCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của THADS TPHCM; không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác. THADS TPHCM đang tập trung toàn bộ lực lượng để nhanh chóng tổ chức thi hành bản án trên đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ.

Theo Tân Châu

Tiền phong

