Biến động lãnh đạo cấp cao tại LPBank, Sacombank và BVBank

27-12-2025 - 16:05 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong tuần qua, thị trường ghi nhận một loạt thay đổi nhân sự thượng tầng tại LPBank, Sacombank và BVBank.

Tại LPBank, ngày 23/12/2025, ngân hàng đã công bố việc ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) nộp đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân và được HĐQT chấp thuận. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Văn Thùy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng được miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị LPBank đã bầu ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028 kể từ ngày 23/12/2025. Ngân hàng đồng thời công bố việc thôi phân công nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh, theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng ngày, Sacombank phát đi thông báo về các quyết định nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, thay cho ông Nguyễn Thanh Nhung, người đảm nhiệm vị trí này từ tháng 5/2025.

Cũng trong ngày 23/12/2025, Sacombank bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Phó Tổng Giám đốc, sau khi bà rời vị trí tương ứng tại LPBank.

Ngoài ra, ngân hàng này còn điều chỉnh phân công trong ban điều hành khi ông Hà Văn Trung được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực; ông Vũ Minh Quân, Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Sacombank được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, Sacombank cũng thay đổi nhân sự Văn phòng Hội đồng quản trị. Theo đó, Sacombank quyết định miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị – Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Dương Thanh Tuấn. Sau khi thôi đảm nhiệm vị trí này, ông Dương Thanh Tuấn chuyển sang làm Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính tại ngân hàng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Ở chiều ngược lại, Hội đồng quản trị Sacombank bổ nhiệm ông Dương Trung Lợi giữ chức Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị – Người phụ trách quản trị công ty. Trước khi được bổ nhiệm, ông Dương Trung Lợi đang đảm nhiệm vai trò Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tại BVBank, Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 26/12 đã thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030. Theo danh sách nhân sự được trình và thông qua tại đại hội, bà Nguyễn Thanh Phượng – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Cùng với bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Ngô Quang Trung cũng không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị và và Phan Thị Hồng Lan không tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

BVBank cho biết nhằm đảm bảo việc tuân thủ theo quy định Luật các TCTD 2024 về việc không đồng thời tham gia quản trị điều hành tại 2 tổ chức, ông Ngô Quang Trung – Nguyên TV HĐQT, bà Nguyễn Thanh Phượng – Nguyên TV HĐQT và hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới, bà Phan Thị Hồng Lan – Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát sẽ không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tư cách là TV Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát để tuân thủ theo quy định pháp luật.

Riêng Bà Nguyễn Thanh Phượng vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng BVBank với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới, trực tiếp phụ trách công tác hoạch định chiến lược, hiện đại hóa, định hướng hoạt động và quản trị nhân sự nhằm đảm bảo BVBank hoạt động đúng định hướng, bền vững theo chiến lược đã đề ra trong giai đoạn 2025 - 2030.

Hiện, Hội đồng quản trị BVBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 6 thành viên, gồm: ông Lê Anh Tài; ông Nguyễn Nhất Nam; ông Lý Hoài Văn; bà Nguyễn Thị Thu Hà; ông Phạm Quang Khánh; ông Phạm Thanh Sơn (thành viên độc lập).

Theo kế hoạch, trong vòng 90 ngày HĐQT BVBank sẽ bầu bổ sung thêm thành viên độc lập thứ 2 nằm trong HĐQT.

Quang Hưng

