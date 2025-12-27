Nhà nước đã chi hơn 163.000 tỷ cho cán bộ nghỉ việc trước tuổi

Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngô Thị Nhung phát biểu tại cuộc họp, ngày 26/12. Ảnh: KBNN

Thông tin với báo chí tại buổi trao đổi chiều ngày 26/12, lãnh đạo Kho Bạc Nhà nước cho biết, cơ quan này đã chi trả hơn 163.400 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178. Đồng thời, chi hơn 10.460 tỷ đồng tặng quà dịp 2/9.

Về thu ngân sách, tính đến 24/12/2025, thu cân đối đạt hơn 2,577 triệu tỷ đồng, bằng 131% dự toán; thu nội địa (không kể dầu thô) đạt trên 2,214 triệu tỷ đồng, bằng gần 133% dự toán.

Đến 25/12/2025, Kho bạc Nhà nước phát hành 349.509 tỷ đồng trái phiếu; kỳ hạn bình quân 9,78 năm; lãi suất bình quân 3,21%/năm.

Theo Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngô Thị Nhung, năm 2025 đánh dấu bước đột phá trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính, từ ngày 15/3/2025, hệ thống Kho bạc triển khai mô hình 2 cấp gồm Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước khu vực.

Từ ngày 01/7/2025, tiếp tục sắp xếp 20 Kho bạc khu vực, điều chỉnh địa bàn quản lý phù hợp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Kết quả, toàn hệ thống cắt giảm 465 đầu mối, đạt trên 44%, giảm từ 1.047 xuống còn 582 đầu mối.

Theo lãnh đạo KBNN, năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2026-2030. Do đó, Kho bạc tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh mục tiêu Chiến lược phát triển đến 2030 phù hợp sắp xếp chính quyền 2 cấp và Nghị quyết 57-NQ/TW.

Kho bạc trình ban hành các thông tư thay thế văn bản hiện hành trong lĩnh vực kế toán nhà nước và nghiệp vụ Kho bạc để phù hợp Luật NSNN 2025.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng chi trả qua tài khoản; hoàn thành quy trình thanh toán tự động các khoản điện, nước, viễn thông theo ủy quyền.

Trọng tâm là tập trung nguồn lực triển khai dự án VDBAS, bảo đảm tiến độ và chất lượng, qua đó hình thành nền tảng Kho bạc số.

Nghị định 178/2024 quy định chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo Nghị định 178, người còn cách tuổi nghỉ hưu tối đa 10 năm trong điều kiện bình thường, tối đa 5 năm ở vùng đặc biệt khó khăn và đủ thời gian đóng BHXH bắt buộc được nghỉ hưu trước tuổi, hưởng trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm và lương hưu không bị trừ tỷ lệ. Cán bộ, công chức còn hơn hai năm đến tuổi hưu nhưng không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nếu thôi việc sẽ hưởng bốn chế độ gồm trợ cấp thôi việc; trợ cấp 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH; bảo lưu thời gian đóng hoặc nhận BHXH một lần; trợ cấp ba tháng lương để tìm việc. Viên chức và người lao động nghỉ việc được hưởng các chế độ tương tự, riêng chế độ thứ tư là trợ cấp thất nghiệp do Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả. Bộ Nội vụ ước tính có khoảng 100.000 người nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024 của Chính phủ. Trong đó 85.000 người nghỉ hưu trước tuổi và 15.000 người thôi việc.



