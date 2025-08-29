Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kho bạc Nhà nước gửi công văn hỏa tốc: Làm việc xuyên lễ, bảo đảm chi trả quà 100.000 đồng trước Quốc khánh 2/9

29-08-2025 - 22:19 PM | Tài chính - ngân hàng

Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc cả hai ngày nghỉ lễ 1 và 2/9, tạm hoãn kế hoạch chuyển đổi mã ngân hàng nhằm ưu tiên nhiệm vụ chi trả quà tặng 100.000 đồng của Chính phủ tới người dân trước dịp Quốc khánh.

Trong hai ngày nghỉ lễ chính thức, hệ thống Kho bạc Nhà nước vẫn tổ chức làm việc, phối hợp với các ngân hàng thương mại để thực hiện giao dịch thanh toán và thu ngân sách Nhà nước. Thời gian giao dịch kéo dài đến 16h, hạn chót tiếp nhận đề nghị quyết toán là 16h40. Các ngày 30 và 31/8 vẫn nghỉ lễ bình thường.

Kho bạc Nhà nước gửi công văn hỏa tốc: Làm việc xuyên lễ, bảo đảm chi trả quà 100.000 đồng trước Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước ban hành công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh thời gian thanh toán song phương điện tử và lùi kế hoạch chuyển đổi mã ngân hàng 8 số (theo Công văn 9748/KBNN-QLTT ngày 26/8). Quyết định này nhằm tập trung toàn bộ nguồn lực cho việc chi trả quà tặng đúng tiến độ.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu lãnh đạo và công chức tại các đơn vị trực thuộc trực xuyên lễ, đảm bảo công tác chi trả, thanh toán quà tặng cho nhân dân theo Công điện 149 của Thủ tướng. Đồng thời, phối hợp với ngân hàng thương mại và UBND xã, phường để triển khai chi trả cả qua chuyển khoản và tiền mặt, bảo đảm thông suốt.

Trước đó, tối 28/8, Thủ tướng có công điện cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người. Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định, đồng thời bố trí nguồn kinh phí phù hợp để triển khai, bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước.

Tính đến hết ngày 28/8, đã có 18 ngân hàng liên kết với ứng dụng VNeID để chi trả các khoản trợ cấp từ chính sách xã hội, gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, Shinhan Bank, NCB, Nam A Bank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank.

Trong thời gian tới, danh sách ngân hàng kết nối với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID có thể tiếp tục được mở rộng.

Ngoài ra, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản Mobile Money của VNPT.

Một ngân hàng tặng 100.000 đồng cho khách hàng liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID

Theo Thảo Vân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đã có 18 ngân hàng liên kết VNeID để chi trả 100.000 đồng dịp 2/9

Đã có 18 ngân hàng liên kết VNeID để chi trả 100.000 đồng dịp 2/9 Nổi bật

Một ngân hàng tặng 100.000 đồng cho khách hàng liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID

Một ngân hàng tặng 100.000 đồng cho khách hàng liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID Nổi bật

S&P nâng hạng tín nhiệm Vietcombank lên BB+, cao nhất khối ngân hàng, ngang bằng xếp hạng quốc gia

S&P nâng hạng tín nhiệm Vietcombank lên BB+, cao nhất khối ngân hàng, ngang bằng xếp hạng quốc gia

22:00 , 29/08/2025
Thẻ MSB Mastercard Family được vinh danh tại London Design Awards 2025

Thẻ MSB Mastercard Family được vinh danh tại London Design Awards 2025

19:30 , 29/08/2025
Thanh toán không chạm của VPBank: Điểm nhấn tiêu biểu trong ngành ngân hàng

Thanh toán không chạm của VPBank: Điểm nhấn tiêu biểu trong ngành ngân hàng

17:30 , 29/08/2025
Agribank - những thành tựu trong Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước

Agribank - những thành tựu trong Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước

17:00 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên