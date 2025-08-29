Kho bạc Nhà nước gửi công văn hỏa tốc: Làm việc xuyên lễ, bảo đảm chi trả quà 100.000 đồng trước Quốc khánh 2/9

Trong hai ngày nghỉ lễ chính thức, hệ thống Kho bạc Nhà nước vẫn tổ chức làm việc, phối hợp với các ngân hàng thương mại để thực hiện giao dịch thanh toán và thu ngân sách Nhà nước. Thời gian giao dịch kéo dài đến 16h, hạn chót tiếp nhận đề nghị quyết toán là 16h40. Các ngày 30 và 31/8 vẫn nghỉ lễ bình thường.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước ban hành công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh thời gian thanh toán song phương điện tử và lùi kế hoạch chuyển đổi mã ngân hàng 8 số (theo Công văn 9748/KBNN-QLTT ngày 26/8). Quyết định này nhằm tập trung toàn bộ nguồn lực cho việc chi trả quà tặng đúng tiến độ.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu lãnh đạo và công chức tại các đơn vị trực thuộc trực xuyên lễ, đảm bảo công tác chi trả, thanh toán quà tặng cho nhân dân theo Công điện 149 của Thủ tướng. Đồng thời, phối hợp với ngân hàng thương mại và UBND xã, phường để triển khai chi trả cả qua chuyển khoản và tiền mặt, bảo đảm thông suốt.

Trước đó, tối 28/8, Thủ tướng có công điện cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người. Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định, đồng thời bố trí nguồn kinh phí phù hợp để triển khai, bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước.

Tính đến hết ngày 28/8, đã có 18 ngân hàng liên kết với ứng dụng VNeID để chi trả các khoản trợ cấp từ chính sách xã hội, gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, Shinhan Bank, NCB, Nam A Bank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank.

Trong thời gian tới, danh sách ngân hàng kết nối với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID có thể tiếp tục được mở rộng.

Ngoài ra, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản Mobile Money của VNPT.