Một ngân hàng tặng 100.000 đồng cho khách hàng liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa triển khai chương trình tặng tiền 100.000 đồng cho 2.980 khách hàng đầu tiên liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNEID với tài khoản thanh toán của khách hàng tại TPBank.

Đối với khách hàng là cán bộ nhân viên TPBank thì áp dụng Chương trình khuyến mại này cho 200 khách hàng đầu tiên liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNEID với tài khoản thanh toán của khách hàng tại TPBank.

Chương trình áp dụng từ ngày 29/08/2025 đến hết ngày 30/09/2025.

Như đã thông tin, mới đây, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã Công điện số 149/CĐ-TTg yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025.

Được biết, với phương thức chuyển khoản, người dân có thể nhận 100.000 đồng thông qua tài khoản ngân hàng liên kết an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Thống kê đến hiện tại, đã có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Cụ thể, nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng và cài đặt VNeID thực hiện các thao tác sau:

Bước 1 vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục "An sinh xã hội".

Bước 2, chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 3, nhập passcode, chọn Ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Nếu người dân chưa có tài khoản ngân hàng có thể mở tài khoản online trên ứng dụng của ngân hàng thông qua công nghệ eKYC nhanh chóng.