Giá bạc tăng mạnh, người dân Hà Nội xếp hàng mua

27-12-2025 - 14:44 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá bạc hôm nay 27-12 trên thị trường châu Á giao ngay tiếp tục tăng mạnh, hiện đã vượt 79 USD/ounce. Giá bạc trong nước lên sát mức 82 triệu/kg.

Giá bạc trong nước phiên giao dịch sáng 27-12 ghi nhận đà tăng mạnh, tất cả các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá bạc lập kỷ lục mới, người dân Hà Nội lại xếp hàng mua

Tại Công ty Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng Ancarat 999 (2024) được niêm yết mua vào 2,978 triệu đồng/lượng và bán ra 3,070 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, bạc thỏi Ancarat 999 (2025) loại 1kg có giá mua vào 79,413 triệu đồng/kg và bán ra 81,867 triệu đồng/kg.

Bạc Phú Quý tiếp tục thiết lập mặt bằng giá cao mới khi bạc loại 1kg được niêm yết mua vào 79,546 triệu đồng/kg và bán ra 81,999 triệu đồng/kg. Đối với bạc miếng, giá mua – bán lần lượt đạt 2,983 triệu đồng/lượng và 3,075 triệu đồng/lượng.

Giá bán ra của bạc thỏi Ancarat sáng 26-12 lên đến 81,867 triệu đồng/kg

Diễn biến này phản ánh xu hướng tăng mạnh của thị trường bạc thế giới, cũng nh trong nước. Giá bạc tăng quá nhanh đã khiến nhiều người dân Hà Nội đổ xô đi mua kim loại quý này. Tại cửa hàng Ancarat Hà Nội, từ sáng sớm người dân đã xếp hàng mua bạc.

Anh Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc chi nhánh của Ancarat trên phố Xã Đàn, Hà Nội cho hay do lượng khách quá đông nên tại cửa hàng Ancarat này, mỗi người được mua tối đa 5 kg/ngày.

Dù giá tăng, người dân Hà Nội vẫn xếp hàng mua bạc...

Giá bạc thế giới giao ngay hôm nay 27/12 trên thị trường châu Á mở cửa ở mức 79,34 USD/ounce, tăng 7,46 USD (tương đương 10,38%), so với phiên trước đó. Biên độ giao dịch phiên trước đó nằm trong khoảng 71,87 - 79,38 USD/ounce, lên đỉnh lịch sử.

... với kỳ vọng giá kim loại quý này còn tăng cao

Tính từ đầu năm 2025, giá bạc đã tăng hơn 166%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi nhu cầu mua lớn từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn vào các quỹ ETF và chu kỳ Fed cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh lãi suất thấp tiếp tục nâng sức hấp dẫn của vàng và bạc.

Theo Yến Anh

Người Lao Động

