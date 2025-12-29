Cập nhật thị trường tiền tệ: NHNN bơm ròng VND, lãi suất qua đêm giảm về vùng 4%, tỷ giá USD tự do lao dốc

Trong tuần từ 22/12 – 26/12, lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh, tăng – giảm đan xen giữa các phiên. Chốt ngày 26/12, lãi suất VND liên ngân hàng ghi nhận ở mức: qua đêm 4,30%, giảm 1,40 điểm %; kỳ hạn 1 tuần 8,55%, tăng 2,40 điểm %; kỳ hạn 2 tuần 8,73%, tăng 1,23 điểm %; kỳ hạn 1 tháng 7,60%, tăng 0,20 điểm %.

Lãi suất USD liên ngân hàng cũng diễn biến tăng – giảm đan xen ở tất cả các kỳ hạn. Kết thúc phiên 26/12, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 3,69%, tăng 0,01 điểm % trăm; 1 tuần 3,76%, tăng 0,02 điểm %; 2 tuần 3,81%, tăng 0,04 điểm % và 1 tháng 3,85%, tăng 0,01 điểm %.

Trong tuần qua, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 95.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất duy trì ở mức 4,5%. Kết quả, có gần 65.105 tỷ đồng trúng thầu, trong khi khối lượng đáo hạn trên kênh cầm cố đạt 58.976 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 6.129 tỷ đồng ra thị trường thông qua kênh thị trường mở, đưa khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên mức 381.451 tỷ đồng.

Thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm trong tuần qua tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều hành theo xu hướng giảm. Đến cuối tuần, ngày 26/12, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.128 VND/USD, thấp hơn 20 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá mua giao ngay tại Sở Giao dịch ở mức 23.922 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được giữ ở mức 26.334 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá VND/USD giảm trong phần lớn các phiên giao dịch của tuần. Kết thúc phiên 26/12, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.292 VND/USD, giảm 28 đồng so với cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua biến động mạnh theo hướng trái chiều giữa các phiên. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, đến chốt phiên 26/12, tỷ giá tự do giảm 150 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước, giao dịch quanh mức 26.750 VND/USD ở chiều mua và 26.850 VND/USD ở chiều bán.