Bắt tạm giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm

Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Thập về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” xảy ra tại xã Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự cả hai bị can trên để điều tra về vụ giả chết trục lợi bảo hiểm.

Qua tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984, trú tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá phát hiện bị u nang tử cung, cho người khác vay tiền nhưng không lấy được và có tư tưởng bất mãn, chán đời nên đã nảy sinh ý định giả chết để thay cung tên số và lấy tiền bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã tham gia các năm 2017-2018.

Để thực hiện hành vi, ngày 07/6/2020, Thu mua thuốc ngủ, dàn dựng hiện trường giả chết tại nhà, làm mặt bị xây xước rướm máu để tránh bị lộ, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trong đêm.

Đối tượng Trần Thị Thập, sinh năm 1955, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa là mẹ đẻ của Thu. Dù biết rõ hành vi giả chết của Thu nhưng vẫn thực hiện việc khai tử không đúng sự thật tại UBND phường Phú Sơn (cũ), xác nhận nguyên nhân chết là “đột tử”, trực tiếp liên hệ với nhân viên bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, các đối tượng đã được thanh toán 3/4 hợp đồng bảo hiểm, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền bảo hiểm, Nguyễn Thị Thu tiếp tục thay đổi nơi cư trú, che giấu tung tích, sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thu thập được, ngày 25/12/2025, VKSND tỉnh Thanh Hoá đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” quy định tại Điều 213 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, xử lý để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.