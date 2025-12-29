Ba bước chuẩn hóa giúp hộ kinh doanh sẵn sàng trước Giờ G 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, khi Nghị định 70 và Nghị quyết 198 chính thức áp dụng, hàng triệu hộ kinh doanh (HKD) sẽ bước vào một "khung chuẩn" mới: kê khai thuế khoán minh bạch hơn, dữ liệu hóa đơn – thanh toán rõ ràng hơn, và mức độ giám sát cũng chặt chẽ hơn. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một mốc tuân thủ chính sách, nhiều HKD sẽ vô tình bỏ lỡ một lát cắt quan trọng hơn của thị trường: đây không chỉ là "giờ G" của quy định, mà là "giờ G" của cuộc đua chuyển đổi số và sự chuyên nghiệp hóa trong kinh doanh nhỏ lẻ.

Thực tế, từ lâu, kinh doanh hộ gia đình đã tồn tại như một "vùng xám" giữa cá nhân và doanh nghiệp. Sổ sách đơn giản, thanh toán tiền mặt chiếm ưu thế, hóa đơn khi có khi không. Cách làm này có thể phù hợp trong giai đoạn trước, nhưng trong bối cảnh kinh tế số và quản lý hiện đại, nó nhanh chóng trở thành điểm yếu cạnh tranh. Khi chính sách mới yêu cầu minh bạch hơn, những HKD chuẩn bị sớm sẽ biến áp lực thành lợi thế: vận hành gọn gàng, dễ mở rộng, dễ tiếp cận vốn và quan trọng nhất là không bị gián đoạn kinh doanh khi quy định chính thức "siết" từ đầu 2026.

Nếu nhìn theo góc độ này, câu chuyện không còn là "phải làm để khỏi bị phạt", mà là "chuẩn bị để không bị tụt lại". Khi thị trường ngày càng quen với thanh toán không tiền mặt, hóa đơn điện tử và dữ liệu số, những cửa hàng vẫn vận hành thủ công sẽ mất dần khách hàng, mất thời gian đối soát và chịu rủi ro cao hơn trong quản lý thuế. Ngược lại, những HKD đi trước một bước sẽ tạo được hình ảnh chuyên nghiệp, đáng tin cậy hơn trong mắt người mua và đối tác.

Đặt trong dòng chảy thời gian, từ nay đến 1/1/2026 thực chất là một giai đoạn "đếm ngược". Không còn là câu chuyện năm này qua năm khác trì hoãn, chỉ còn chưa đầy 1 tuần để hành động. Càng gần mốc áp dụng, áp lực càng lớn: hệ thống có thể quá tải, thủ tục khởi tạo dồn dập, chi phí phát sinh cao hơn.

Nhiều HKD đã trải nghiệm cảm giác này từ sớm. Chị Hoa, chủ một cửa hàng tạp hóa tại TP.HCM, chia sẻ rằng ban đầu chị nghĩ hóa đơn điện tử và chữ ký số là chuyện "xa vời", chỉ dành cho doanh nghiệp lớn. Nhưng khi khách quen bắt đầu hỏi "có xuất hóa đơn được không" và lượng thanh toán QR ngày càng nhiều, chị nhận ra mình không thể đứng ngoài. "Nếu chờ đến sát 2026 mới làm, chắc chắn sẽ rối. Tôi muốn thử trước để quen dần", chị nói

Một trường hợp khác là anh Tùng, kinh doanh quán ăn nhỏ tại Hà Nội. Trước đây, tiền mặt chiếm gần như toàn bộ doanh thu, cuối ngày cộng sổ rất mất thời gian. Khi thử nghiệm thanh toán không tiền mặt, anh bất ngờ vì dòng tiền vào tài khoản rõ ràng, dễ kiểm soát hơn. "Lúc đầu hơi ngại vì sợ phức tạp, nhưng quen rồi thì thấy nhẹ đầu hẳn", anh chia sẻ. Với anh, việc chuẩn hóa thanh toán không chỉ để đáp ứng quy định tương lai, mà còn giúp quản lý tốt hơn ngay ở hiện tại.

Những trải nghiệm này cho thấy, chuyển đổi không cần phải là cú nhảy đột ngột, mà có thể là quá trình từng bước. Vấn đề là HKD cần một lộ trình rõ ràng, dễ hiểu và không tạo thêm gánh nặng chi phí hay thủ tục. Đây cũng là lý do nhiều giải pháp tài chính – số hóa đang được thiết kế riêng cho nhóm kinh doanh nhỏ, thay vì "bê nguyên" mô hình doanh nghiệp xuống áp dụng.

Trong bức tranh đó, BVBank chọn cách đồng hành thực tế cùng HKD thông qua bộ giải pháp Digistore, tập trung vào đúng ba nút thắt lớn nhất trước giờ G 2026: thanh toán, hóa đơn và chữ ký số.

Bước 1: Chuẩn hóa thanh toán

Bước đầu tiên là chuẩn hóa thanh toán – điều kiện tiên quyết của Nghị định 70. Thanh toán không tiền mặt không còn là xu hướng, mà đang trở thành chuẩn mực. Digistore cho phép HKD nhận tiền từ nhiều kênh khác nhau mà không cần đầu tư thêm máy móc phức tạp. Từ chuyển khoản, QR đến các phương thức thanh toán số phổ biến, mọi giao dịch đều được ghi nhận tập trung. Điểm đáng chú ý là tính năng paysound - thiết bị thanh toán thông minh kết hợp loa phát âm thanh xác nhận giao dịch ngay lập tức bằng giọng nói -giúp chủ cửa hàng yên tâm hơn trong giờ cao điểm. Các ưu đãi hoàn tiền lên tới 3.100.000 đồng cũng góp phần giảm bớt chi phí ban đầu, khiến việc chuyển đổi trở nên "dễ chịu" hơn với HKD.

Bước 2: Bắt đầu dùng hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ

Bước thứ hai là bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ, thay vì chờ đến sát mốc 2026. Một trong những lo ngại lớn nhất của HKD là chi phí và thủ tục khởi tạo. Với Digistore, HKD được miễn phí khởi tạo và tặng 5.000 hóa đơn điện tử, đủ để vận hành trong giai đoạn đầu làm quen. Quan trọng hơn, dữ liệu hóa đơn được đồng bộ trực tiếp trên Digistore Merchant, giúp quản lý tập trung, giảm sai sót. Việc làm sớm còn giúp tránh kịch bản "nghẽn hệ thống" vào đầu năm 2026, khi hàng loạt HKD cùng lúc xin khởi tạo và triển khai.

Bước 3: Sở hữu chữ ký số để chuẩn bị cho năm kê khai thuế đầu tiên

Bước thứ ba – thường bị xem nhẹ nhưng lại mang tính quyết định – là sở hữu chữ ký số để sẵn sàng cho năm kê khai thuế đầu tiên theo chuẩn mới. Nhiều HKD chỉ nghĩ đến chữ ký số khi đã "đến hạn", dẫn tới lúng túng và phát sinh chi phí gấp. Với Digistore, BVBank miễn phí 12 tháng chữ ký số từ xa (RMS), đủ để HKD sử dụng trọn vẹn năm 2026. Điều này giúp HKD không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý, mà còn chủ động hơn trong việc làm quen với quy trình kê khai điện tử.

Nhìn tổng thể, ba bước này giải quyết trọn vẹn ba nỗi lo lớn nhất của HKD trước giờ G: chi phí, thủ tục và hệ thống. Không cần đầu tư dàn trải, không phải chạy đua vào phút chót, HKD có thể từng bước chuẩn hóa hoạt động kinh doanh của mình theo đúng tinh thần của Nghị định 70 và Nghị quyết 198.

Chị Lê Thị Xuân, chủ một cửa hàng hoa quả tại Thủ Đức, chia sẻ trải nghiệm sau vài tháng sử dụng: "Tôi chọn Digistore vì muốn làm gọn một lần cho xong. Thanh toán QR, tiền về là có paysound báo ngay nên rất yên tâm, nhất là giờ cao điểm. Hóa đơn điện tử thì tạo ngay trên điện thoại, không phải gọi ai hay làm giấy tờ rườm rà. Quan trọng nhất là mình thấy mọi thứ đã sẵn sàng cho 2026, không còn cảm giác lo lắng nữa.". Theo chị Xuân, cảm giác "an tâm trước" chính là giá trị lớn nhất khi dùng Digistore, hơn cả câu chuyện ưu đãi.

Cuộc chuyển đổi này, xét cho cùng, không chỉ là chuyện của thuế hay quy định. Đây là bước chuyển từ kinh doanh theo thói quen sang kinh doanh theo chuẩn mực; từ phản ứng bị động sang chủ động chuẩn bị. Trong cuộc đua mới của thị trường, nơi minh bạch và dữ liệu trở thành lợi thế cạnh tranh, những HKD bắt đầu sớm sẽ có nhiều thời gian để thích nghi, tối ưu và phát triển.

