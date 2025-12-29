HDBank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên trên 50.000 tỷ, nằm trong nhóm 4 ngân hàng tư nhân đứng đầu hệ thống

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa thông báo hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 50.053 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 30%.

Cụ thể, HDBank đã phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 29.637 cổ đông, tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức là 25%. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã phát hành gần 181 triệu cổ phiếu thưởng cho 29.637 cổ đông với tỷ lệ phân phối là 4,69%.

Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 18.448 cổ phiếu được tặng cho Công đoàn HDBank. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là trong quý I/2026 sau khi hoàn tất thủ tục với cơ quan chính quyền.

Nguồn thực hiện được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, và quỹ dự trữ bố sung vốn điều lệ (Nguồn vốn chủ sở hữu) sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Trước đó, HDBank đã chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 38.594 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi,cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu).

Hiện HDBank đang có vốn điều lệ cao thứ 9 toàn ngành ngân hàng, chỉ sau nhóm Big5 (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, MB) và thuộc Top4 ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Nguồn lực này giúp HDBank tiếp tục củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn theo Basel II/III, đồng thời mở rộng dư địa cho chiến lược tăng trưởng, số hóa và phát triển hệ sinh thái tài chính - ngân hàng.

Nhiều năm qua, HDBank là ngân hàng duy trì chính sách cổ tức cao và liên tục, dựa trên nền tảng lợi nhuận tăng trưởng bình quân trên 25%/năm. Việc chi trả với tỷ lệ gần 30% - cao hơn kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 - là kết quả tích cực của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh và quản trị vốn.

Theo đánh giá của Chứng khoán SSI, sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank sẽ vượt 50 nghìn tỷ đồng, đánh dấu một cột mốc chiến lược, giúp ngân hàng đáp ứng điều kiện tham gia hoạt động sản xuất vàng miếng theo quy định mới.

Nhóm phân tích kỳ vọng đà tăng trưởng lợi nhuận HDBank sẽ tăng tốc trong quý 4/2025, với lợi nhuận trước thuế (LNTT) dự báo đạt 5.700 tỷ đồng (+40% so với cùng kỳ), được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng mạnh hơn, chất lượng tài sản cải thiện, và sự phục hồi của thu nhập phí.

Chứng khoán SSI ước tính LNTT của HDBank có thể đạt 20.500 tỷ đồng (+22,6% so với cùng kỳ) trong năm 2025 và 24,5 nghìn tỷ đồng (+19,6% so với cùng kỳ) trong năm 2026. Triển vọng năm 2026 được củng cố bởi tăng trưởng tín dụng mạnh khi việc HDBank tham gia tái cơ cấu Vikki Bank sẽ trở thành động lực quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng tín dụng, qua đó cải thiện thị phần của ngân hàng trong năm tới. Bên cạnh đó, việc chủ động trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu sẽ là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng tài sản của HDBank.