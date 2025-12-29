Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo chiều ngày 29/12

Ngày 29/12, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và Triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, năm 2025, NHNN đã điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Trong điều hành lãi suất, từ đầu năm 2025 đến nay, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, NHNN thường xuyên chỉ đạo TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay; sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng,góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giữ ổn định.

Trong điều hành tỷ giá, từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ (CSTT) khó lường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của Chính quyền Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn.

Trước bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND) và bán can thiệp ngoại tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Về thanh khoản cuối năm, Phó Thống đốc cho biết NHNN cũng đã thực hiện hoán đổi ngoại tệ đô la Mỹ và VND tạo thêm thanh khoản tiền đồng cho thị trường.

Đối với thị trường vàng, NHNN tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động rất phức tạp. NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Bên cạnh đó, NHNN đã ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN ngày 09/10/2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025/NĐ-CPvà chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới.

Về điều hành tăng trưởng tín dụng (TTTD), NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát. Ngay từ đầu năm, NHNN đã xác định rõ định hướng điều hành tín dụng năm 2025 và dự kiến TTTD toàn hệ thống khoảng 16%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Đồng thời, NHNN tiếp tục đổi mới công tác điều hành TTTD, thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao chỉ tiêu TTTD để các TCTD chủ động triển khai thực hiện. Các giải pháp tín dụng đối với ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực, đồng bộ nhằm hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thiên tai, bão lũ thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN Khu vực khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, mưa lũ lớn trong năm 2025 để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tăng trưởng tín dụng năm 2025 tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 24/12/2025, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,40 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Ông Phạm Chí Quang – Vụ trưởng Vụ CSTT NHNN cho biết, năm 2026, việc điều hành CSTT sẽ còn có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sự bất định từ thị trương quốc tế. NHNN sẽ có những chuyển động điều hành chính sách tiền tệ phù hợp với thị trường, theo hướng chuyển trọng tâm sang ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trong trường hợp dư địa cho phép sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tăng trưởng cao và bền vững của đất nước. Ông Quang nhấn mạnh không chủ quan với lạm phát, duy trì môi trường kinh tế, kinh doanh ổn định, là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, phục vụ cho con số tăng trưởng 2 chữ số, cao nhưng bền vững.



