Lợi nhuận nhiều ngân hàng lớn được dự báo tăng mạnh trong quý IV/2025

Trong quý IV/2025, bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng tiếp tục được các công ty chứng khoán đánh giá theo hướng tích cực, song mức độ tăng trưởng cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét. Trong bức tranh chung đó, nhóm ngân hàng tư nhân lớn được đánh giá là chiếm ưu thế rõ rệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận quý IV/2025.

Tại các báo cáo cập nhật gần đây của VCBS, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) và Chứng khoán MB (MBS), tăng trưởng tín dụng vẫn là trụ cột chính nâng đỡ lợi nhuận toàn ngành, trong khi chất lượng tài sản cải thiện giúp áp lực trích lập dự phòng không còn quá lớn. Tuy nhiên, ngân hàng nào tăng mạnh nhất trong quý cuối năm lại phụ thuộc rất lớn vào nền so sánh cùng kỳ, cấu trúc thu nhập và khả năng tận dụng giai đoạn "nước rút" tín dụng cuối năm.

Trong số các ngân hàng được dự báo tăng trưởng mạnh nhất, Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) là cái tên được nhiều báo cáo đồng thuận đánh giá cao và nổi bật nhất. Theo MBS, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý IV/2025 của HDBank được dự báo đạt khoảng 4.567 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và thậm chí tăng nhẹ so với quý III – điều không nhiều ngân hàng làm được trong bối cảnh cuối năm thường chịu áp lực chi phí. MBS cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm của HDBank vượt 30%, dù quý III từng ghi nhận diễn biến chậm lại do phát sinh khoản dư nợ bán cho Vikki Bank. NIM năm 2025 của HDBank được dự báo duy trì quanh mức 5%, thuộc nhóm cao trong hệ thống, phản ánh lợi thế của ngân hàng ở phân khúc bán lẻ và tài chính tiêu dùng

Góc nhìn từ VCBS càng củng cố triển vọng này khi cho rằng HDBank có đà tăng trưởng lợi nhuận cao hơn mức trung bình ngành nhờ chiến lược tập trung vào các phân khúc có biên lợi nhuận tốt. VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của HDBank đạt khoảng 5.342 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, trên nền thu nhập hoạt động tăng 16%. Điểm đáng chú ý là dù chi phí trích lập dự phòng của HDBank được dự báo tăng mạnh trong năm 2025, lợi nhuận cả năm vẫn ước đạt khoảng 21,5 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 100% kế hoạch đề ra. Điều này cho thấy tăng trưởng của HDBank không chỉ đến từ yếu tố kỹ thuật hay nền so sánh, mà được hỗ trợ bởi tín dụng, thu nhập ngoài lãi và khả năng hấp thụ chi phí dự phòng tốt hơn nhiều ngân hàng khác

Cùng nằm trong nhóm tăng trưởng cao là Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Theo MBS, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 của Techcombank có thể tăng trên 80% so với cùng kỳ, chủ yếu do nền lợi nhuận thấp của quý IV/2024 – thời điểm ngân hàng ghi nhận chi phí bất thường liên quan đến việc kết thúc hợp đồng bancassurance. Lợi nhuận trước thuế quý IV của Techcombank được dự báo đạt khoảng 8,3 nghìn tỷ đồng, qua đó đưa lợi nhuận cả năm lên mức hơn 31 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, MBS cũng lưu ý NIM quý IV của Techcombank có thể giảm nhẹ xuống khoảng 3,5%, khi cho vay cá nhân và mua nhà chững lại trong khi room tín dụng tập trung cho đầu tư công và xuất nhập khẩu. Điều này cho thấy mức tăng trưởng rất mạnh của Techcombank mang đậm yếu tố nền so sánh, dù triển vọng hoạt động cốt lõi vẫn tích cực

VCBS cũng đánh giá triển vọng lợi nhuận của Techcombank là tích cực nhờ sự hồi phục của thị trường bất động sản và lợi thế cấu trúc vốn. VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của TCB đạt khoảng 6.101 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, trong khi thu nhập hoạt động tăng 17%.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng được xếp vào nhóm ngân hàng có lợi nhuận quý IV/2025 tăng trưởng mạnh. Theo MBS, lợi nhuận trước thuế quý IV của VPBank được dự báo đạt khoảng 8.574 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng cao, ước đạt hơn 35% cho cả năm, cùng với chi phí dự phòng giảm đáng kể nhờ chất lượng tài sản cải thiện. VCBS bổ sung rằng FE Credit và các công ty con tiếp tục đóng góp tích cực, giúp lợi nhuận hợp nhất của VPBank phục hồi mạnh. Dù NIM có thể chịu áp lực trong ngắn hạn do ngân hàng tăng lãi suất huy động để đảm bảo thanh khoản, lợi thế quy mô và phân khúc lợi suất cao vẫn giúp VPBank duy trì vị thế trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất quý cuối năm .

Trong khi đó, Ngân hàng Quân đội (MB) được các báo cáo đánh giá cao về sự ổn định và bền vững. Theo VDSC, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của MB được dự báo đạt khoảng 10.220 tỷ đồng, tăng 41% so với quý trước và 26% so với cùng kỳ. VCBS cũng đánh giá đây là một trong những ngân hàng có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận nổi bật nhất ngành trong giai đoạn 2025–2026. Lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của MBB được dự báo đạt khoảng 10.722 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập hoạt động tăng mạnh 29%.