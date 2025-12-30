Sáng 30/12: Giá vàng thế giới lao dốc, vàng trong nước giảm gần 3 triệu đồng/lượng

Ghi nhận đầu giờ sáng (30/12), giá vàng trong nước chưa có sự điều chỉnh đáng kể so với kết phiên trước đó. Trong hôm qua (29/12), giá vàng tại các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh mạnh, chính thức rời khỏi vùng đỉnh lịch sử 159,7 triệu đồng/lượng, mức giảm lên đến 2 triệu đồng/lượng.



Hiện, Bảo Tín Minh Châu SJC, DOJI, PNJ cùng giao dịch vàng miếng tại mức 156 - 158 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết tại mức 156,1 - 158 triệu đồng/lượng. Trong sáng nay, Mi Hồng đã điều chỉnh giá vàng SJC xuống mức 154 - 155,5 triệu đồng/lượng (giảm tới 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua; 2,5 triệu đồng/lượng/chiều bán so với kết phiên hôm qua).

Đối với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng niêm yết tại mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. SJC mua bán vàng nhẫn tại ngưỡng 151,1 - 154,1 triệu đồng/lượng; trong khi PNJ, DOJI giao dịch lần lượt tại 154 - 157; 153 - 156 triệu đồng/lượng.

Giá các kim loại quý trong đó có vàng đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Trong tối qua, giá vàng giao ngay có lúc giảm tới 4,5%, xuống còn 4.330,79 USD/ounce, sau khi lập kỷ lục 4.549,71 USD/ounce vào thứ Sáu. Theo ghi nhận gần nhất, giá vàng thế giới đang giao động quanh ngưỡng 4.348,3 USD/ounce, chênh khoảng 20 triệu đồng/lượng so với trong nước).

Bạc và bạch kim cũng lao dốc từ các mức đỉnh kỷ lục vừa thiết lập trước đó trong phiên, khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá mạnh gần đây. Theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, việc giá đồng loạt quay đầu là hệ quả tất yếu của hoạt động chốt lời sau khi thị trường đã tăng quá nhanh. "Tất cả các kim loại đều vừa chạm những mức cao gần đây, thậm chí là cao nhất lịch sử. Việc điều chỉnh từ các vùng giá quá cao là diễn biến dễ hiểu," ông nói.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 65%. Bạch kim và palladium cũng đang hướng tới mức tăng cả năm. Riêng bạc ghi nhận mức tăng vượt trội nhất, lên tới 147%, nhờ được xếp vào nhóm khoáng sản chiến lược, trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và nhu cầu công nghiệp lẫn đầu tư gia tăng mạnh.

Theo ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, đà giảm của giá kim loại quý còn bị khuếch đại bởi tình trạng thanh khoản suy yếu, do thị trường chờ quyết định của Tổng thống Mỹ liên quan đến cuộc điều tra khoáng sản chiến lược, trong khi giao dịch trở nên thưa thớt hơn vì kỳ nghỉ lễ.

Trước đó, các chiến lược gia hàng hóa của UBS dự báo giá vàng có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce vào tháng 9/2026, và trong kịch bản rủi ro chính trị hoặc kinh tế gia tăng xoay quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, giá vàng thậm chí có thể leo lên 5.400 USD/ounce.