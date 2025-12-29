Tối 29/12, giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu giảm mạnh hơn 200 USD/ounce

Tối ngày 29/12, giá vàng trên thị trường quốc tế bất ngờ rớt mạnh khi “bốc hơi” hơn 200 USD/ounce chỉ trong vài giờ đồng hồ. Từ 4.550 USD/ounce, kim loại quý màu vàng đã giảm xuống còn 4.310 USD/ounce, thấp nhất trong gần 2 tuần qua.

Áp lực chốt lời lớn và hoạt động bán thanh lý từ các nhà đầu tư hợp đồng tương lai ngắn hạn là nguyên nhân chính dẫn đến diễn biến này.

Không chỉ vàng, giá các kim loại quý khác cũng giảm mạnh trong phiên thứ Hai, khi bạc và bạch kim lùi khỏi các mức kỷ lục thiết lập đầu phiên do nhà đầu tư chốt lời sau nhịp tăng nóng trước đó. Bạch kim giảm 12% xuống còn 2.157,09 USD/ounce sau khi chạm đỉnh kỷ lục 2.478,50 USD/ounce đầu phiên. Bạc mất 7,9% còn 72,87 USD/ounce, lùi khỏi mức kỷ lục 83,62 USD/ounce thiết lập trước đó. Palladium giao ngay giảm mạnh 15% xuống 1.634,04 USD/ounce.

Theo Reuters , ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Tất cả kim loại đều đã tăng lên các mức cao mới hoặc cận kề kỷ lục. Việc giảm giá hiện nay chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời sau các đợt tăng quá mạnh”.

Vàng đã tăng khoảng 65% trong năm nay. Bạch kim và palladium cũng hướng đến một năm tăng trưởng. Bạc dẫn đầu với mức tăng tới 150%, nhờ vị thế khoáng sản chiến lược, nguồn cung hạn chế và nhu cầu công nghiệp lẫn đầu tư tăng mạnh.

“Tôi tin rằng các yếu tố cơ bản như nguồn cung bạc hạn chế vẫn sẽ tác động lớn lên thị trường và triển vọng vẫn tích cực bước sang năm 2026,” ông Meger nói thêm.

Về địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm Chủ nhật rằng ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã “tiến gần hơn rất nhiều” tới một thỏa thuận kết thúc xung đột tại Ukraine. Ông Trump cũng chuẩn bị thúc đẩy tiến triển trong vấn đề ngừng bắn tại Gaza khi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào cuối ngày thứ Hai.

Vàng từ lâu được coi là tài sản trú ẩn an toàn, thường thể hiện tốt trong bối cảnh bất ổn kinh tế – địa chính trị. Vàng cũng hưởng lợi khi lãi suất thấp, do đây là tài sản không sinh lợi suất.

Thị trường hiện đang dự báo hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm tới và chờ biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến công bố vào thứ Ba để tìm thêm tín hiệu cho định hướng chính sách tiền tệ.