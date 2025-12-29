Tăng trưởng tín dụng cao nhất trong 10 năm, lãnh đạo NHNN lưu ý rủi ro khi tỷ lệ tín dụng/GDP đã lên 146%

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, dự báo tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ vào khoảng 19%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm. Dư nợ tín dụng đến ngày 24/12 đạt 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với đầu năm và tăng 19,41% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo NHNN lưu ý, với tốc độ tăng trưởng cao như vậy, hiện dư nợ tín dụng/GDP đã lên 146%, là mức cao đối với một nước thu nhập trung bình thấp như Việt Nam. Do đó, thời gian tới cần phải phát triển thị trường vốn, thúc đẩy các kênh huy động vốn khác để giảm áp lực tín dụng ngân hàng.

Ông Quang cho biết, hiện đại đa số nguồn vốn của hệ thống ngân hàng là ngắn hạn, chiếm đến 80%, trong khi 50% dư nợ cho vay là trung, dài hạn, dẫn đến rủi ro mất cân đối kỳ hạn luôn hiện hữu. Trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh thì mức độ rủi ro càng cao.

Theo NHNN, đến 24/12, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với đầu năm. Trong khi đó, đến 24/12, huy động vốn mới chỉ tăng 14,1%. Các năm trở lại đây, huy động vốn đều tăng chậm cho với tín dụng. Theo đó, chênh lệch này đã tạo nên sức ép cho hệ thống ngân hàng khi nguồn vốn huy động cũng phải chịu nhiều cạnh tranh với các kênh đầu tư khác.

Đối với việc thanh khoản hệ thống có thời điểm căng thẳng do yếu tố mùa vụ thời gian gần đây, ông Quang cho biết sẽ sớm được điều chỉnh, NHNN sẽ có nhiều biện pháp nhằm giữ vững thanh khoản, đảm bảo thông suốt dòng vốn.

Tại họp báo, ông Phạm Chí Quang cũng cho biết, năm 2026, việc điều hành CSTT sẽ còn có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sự bất định từ thị trương quốc tế. NHNN sẽ có những chuyển động điều hành chính sách tiền tệ phù hợp với thị trường, theo hướng chuyển trọng tâm sang ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trong trường hợp dư địa cho phép sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tăng trưởng cao và bền vững của đất nước. Ông Quang nhấn mạnh không chủ quan với lạm phát, duy trì môi trường kinh tế, kinh doanh ổn định, là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, phục vụ cho con số tăng trưởng 2 chữ số, cao nhưng bền vững.



