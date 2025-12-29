Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho ngân hàng nào sản xuất vàng miếng

29-12-2025 - 16:33 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho ngân hàng nào sản xuất vàng miếng

Tại Họp báo do Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều ngày 29/12, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối đã có thông tin thêm về việc cấp phép sản xuất vàng miếng.

Ông Tuấn cho biết, trong thời gian qua, NHNN đã nhận được 9 hồ sơ của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định để xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Các doanh nghiệp có được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng thì sẽ được xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng.

Đến nay, NHNN đang phối hợp cùng các bộ, ngành xem xét cấp phép cho các đơn vị. Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại cũng thận trọng trong việc tiếp cận thị trường và xin cấp phép. Khi doanh nghiệp được cấp phép sản xuất vàng miếng, NHNN sẽ xem xét cấp phép được nhập khẩu vàng nguyên liệu

Về sàn giao dịch vàng miếng, đây là chủ trương lớn, NHNN được giao làm đơn vị đầu mối. NHNN đã phối hợp với các bộ ngành và vừa qua đã trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

"Đây là vấn đề cần thận trọng lựa chọn mô hình phù hợp với Việt Nam để hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế", ông Tuấn nói.

NHNN cho biết năm qua đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động rất phức tạp. NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Bên cạnh đó, NHNN đã ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN ngày 09/10/2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025/NĐ-CPvà chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vàng, nhnn

