Giá vàng tối nay tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng giảm mạnh

Trong phiên giao dịch tối ngày 29/12, giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt ở tất cả các dòng sản phẩm. Đây là diễn biến đáng chú ý khi thị trường vàng trong nước đang có những điều chỉnh sau giai đoạn biến động mạnh.

Cụ thể, dòng vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH) hiện đang niêm yết mức giá mua vào là 156,10 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 158,00 triệu đồng/lượng . Trong khi đó, các sản phẩm chủ lực như vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) , Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen và nhẫn tròn trơn Vàng Tiểu Kim Cát đều có sự thống nhất về giá khi duy trì mức mua vào 155,50 triệu đồng/lượng và bán ra 158,50 triệu đồng/lượng .

Đối với phân khúc vàng mỹ nghệ, vàng trang sức 24K (999.9) ghi nhận mức giá mua vào đạt 152,50 triệu đồng/lượng và bán ra là 156,00 triệu đồng/lượng . Riêng dòng vàng trang sức 24K (99.9) có mức giá thấp hơn đôi chút, giao dịch quanh ngưỡng 152,40 triệu đồng/lượng chiều mua và 155,90 triệu đồng/lượng chiều bán.

Cập nhật giá vàng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay đang chịu áp lực giảm giá rõ rệt với biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán dao động từ 1,9 đến 3,0 triệu đồng/lượng . Đây là tín hiệu quan trọng để các nhà đầu tư và người dân theo dõi sát sao trước khi thực hiện các giao dịch mua bán vào thời điểm cuối năm 2025.

Sau khi tiến sát ngưỡng 160 triệu đồng/lượng vào đầu ngày, giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC đã quay đầu giảm mạnh theo đà thế giới.

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, giá vàng SJC loại từ 1 lượng đến 10 lượng đang được mua vào ở mức 156,00 triệu đồng/lượng và bán ra là 158,00 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại các thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mức giá cũng được duy trì ổn định quanh ngưỡng 156,00 triệu đồng/lượng (chiều mua) và 158,00 triệu đồng/lượng (chiều bán). Các khu vực khác như Hải Phòng, Nha Trang, Cần Thơ, và các tỉnh miền Tây như Bạc Liêu, Cà Mau cũng ghi nhận mức giá mua - bán tương đương với thị trường Hà Nội và TP. HCM.

Bên cạnh vàng miếng, các sản phẩm khác của SJC cũng có sự điều chỉnh:

Vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ) hiện có giá mua vào là 151,10 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 154,10 triệu đồng/lượng.

Đối với loại vàng nhẫn 0,5 chỉ, mức giá bán ra cao hơn một chút, đạt 154,20 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 24K (99,99%) được niêm yết mua vào là 149,10 triệu đồng/lượng và bán ra là 152,60 triệu đồng/lượng.

So với đầu ngày, giá vàng SJC đã giảm khoảng 1,7 - 2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán đang được duy trì ở mức khoảng 2 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và 3 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Giá vàng trong nước "lao dốc" chủ yếu do tác động từ thị trường quốc tế khi giá vàng thế giới thủng mốc 4.500 USD/ounce, lùi sâu về vùng 4.463 USD/ounce vào cuối ngày. Dẫu vậy, hiện giá vàng SJC vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 15,5 - 16 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Chia sẻ tại họp báo chiều 29/12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho hay, trước những biến động phức tạp của giá vàng thế giới, trong năm 2025, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, để phù hợp với bối cảnh mới, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời, NHNN đã ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN ngày 09/10/2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025/NĐ-CP.

Hiện NHNN đã nhận được 9 hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất vàng miếng sẽ được NHNN xem xét cấp phép nhập khẩu vàng.

Đến nay, NHNN đang phối hợp cùng các bộ, ngành xem xét cấp phép cho các đơn vị. Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại cũng thận trọng trong việc tiếp cận thị trường và xin cấp phép. Khi doanh nghiệp được cấp phép sản xuất vàng miếng, NHNN sẽ xem xét cấp phép được nhập khẩu vàng nguyên liệu