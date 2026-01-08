Dự báo lãi suất tiền gửi, cho vay năm 2026

Công ty chứng khoán ACBS vừa có báo cáo chiến lược năm 2026. Trong đó, nhóm phân tích cho biết, chênh lệch âm giữa lãi suất VND và lãi suất USD kéo dài trong một thời gian dài không thu hút được nguồn tiền gửi của các doanh nghiệp FDI, từ đó dẫn đến tình hình căng thẳng thanh khoản diễn ra trong hệ thống ngân hàng. Một nguyên nhân khác là tình trạng bội thu Ngân sách Nhà nước cũng góp phần khiến tỷ lệ LDR thị trường 1 của hệ thống ngân hàng tăng lên mức 115% - mức cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng. Điều này tạo áp lực lên lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng trong những tháng cuối năm 2025, tăng mạnh từ mức 4,5% lên trên 7% kể từ cuối tháng 11/2025.

Lãi suất huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế trên thị trường 1 cũng đã tăng 0,7 điểm % lên gần 5% với kỳ hạn 6 tháng kể từ cuối Quý 3/2025, trong khi đó, FED hạ lãi suất đồng USD xuống 3,6%, qua đó tạo chênh lệch dương giữa lãi suất VND so với USD. Dự báo điều này sẽ giúp dòng vốn ngoại quay trở lại và thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định hơn trong thời gian tới. Cho năm 2026, ACBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng có thể giữ quanh mức 5% - cao hơn 1% so với giai đoạn thấp trong 9 tháng đầu năm 2025.

ACBS cũng dự báo tỷ lệ CASA (tiền gửi thanh toán) sẽ chỉ đi ngang do tỷ lệ sử dụng tiền mặt cao hơn và lãi suất không còn thấp như giai đoạn trước, làm giảm thiểu xu hướng thanh toán trực tuyến và sự hồi phục của các kênh đầu tư.

Về tín dụng, đến 22/12/2025, dư nợ toàn hệ thống tăng trưởng 17,65% so với đầu năm và tăng 19,5% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức bình quân lịch sử là 14-15%. ACBS cho biết, nhiều ngân hàng đã sử dụng hết room tín dụng, vì vậy, đà tăng cuối năm có phần chững lại so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù mặt bằng lãi suất cho vay tăng mạnh (~2~3%) trong thời gian gần đây làm giảm nhu cầu vay vốn nhưng ACBS dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2026 sẽ đạt khoảng 16%.

Nhóm phân tích cho rằng đầu năm 2026, khi các ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng mới, sẽ tranh thủ thúc đẩy giải ngân sớm thông qua cơ chế lãi suất ưu đãi hơn so với cuối năm, từ đó kích thích nhu cầu tín dụng quay trở lại. Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong giai đoạn 2026 – 2030 sẽ kích thích nhu cầu tín dụng các lĩnh vực xây lắp hạ tầng, vật liệu xây dựng và lan tỏa đến các lĩnh vực khác. Mảng cho vay mua nhà tiếp tục duy trì nhờ nguồn cung bất động sản được khơi thông. Kênh tín dụng ngân hàng vẫn đang là trụ cột cung cấp vốn cho nền kinh tế trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa thực sự phục hồi.



