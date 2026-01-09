Cảnh báo quan trọng từ BIDV: 5 chiêu lừa đảo "vét sạch" tài khoản, thủ đoạn liên quan shipper ai cũng cần cảnh giác

Lợi dụng tâm lý lo sợ hoặc sự chủ quan của người dân, các đối tượng lừa đảo thường xuyên mạo danh các tổ chức uy tín để thực hiện hành vi chiếm đoạt qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội. Phổ biến nhất hiện nay là chiêu trò giả danh cơ quan nhà nước như công an, tòa án hay cơ quan thuế. Chúng gửi các đường link giả mạo dịch vụ công, dụ dỗ nạn nhân cài đặt các ứng dụng "ma" như VNeID giả, ứng dụng Tổng cục Thuế giả. Một khi phần mềm độc hại được cài vào máy, kẻ gian sẽ âm thầm chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin bảo mật và lặng lẽ chuyển sạch tiền trong tài khoản.

Bên cạnh đó, thủ đoạn đe dọa trực tuyến cũng đang gia tăng mạnh. Kẻ gian tự xưng là công an, viện kiểm sát, gọi điện thông báo nạn nhân dính líu đến các đường dây tội phạm, rửa tiền hoặc gây tai nạn giao thông. Đánh vào nỗi sợ hãi, chúng thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân mở tài khoản mới, cung cấp thông tin bảo mật hoặc chuyển tiền vào "tài khoản tạm giữ" để phục vụ điều tra, thực chất là chiếm đoạt. Ngoài ra, việc làm giả website, Fanpage hoặc tin nhắn SMS thương hiệu (Brandname) của BIDV để gửi link chứa mã độc cũng là phương thức phổ biến khiến nhiều người sập bẫy.

Đáng chú ý, một thủ đoạn mới cực kỳ nguy hiểm là giả danh nhân viên giao hàng (shipper). Đối tượng sẽ gọi điện thông báo có bưu phẩm chưa thanh toán phí và yêu cầu chuyển khoản một số tiền rất nhỏ. Sau khi nạn nhân đồng ý, chúng sẽ dẫn dụ vào các kịch bản phức tạp như "lỗi giao dịch", gửi đường link lạ yêu cầu đăng nhập ngân hàng số, nhập mã OTP hoặc giữ nút chuyển tiền để "xác nhận lại". Đây chính là lúc thông tin bảo mật bị đánh cắp và tiền trong tài khoản sẽ "bốc hơi" trong tích tắc.

Trước tình trạng báo động này, BIDV khuyến cáo khách hàng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "3 Không". Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng, bởi ngân hàng không bao giờ yêu cầu cung cấp các thông tin này qua điện thoại hay mạng xã hội. Tuyệt đối không truy cập và tải ứng dụng từ các đường link lạ gửi qua tin nhắn, Zalo hay Email. Cuối cùng, không làm theo các hướng dẫn thao tác ngân hàng từ người lạ, bất kể lý do là gì.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc lỡ bấm vào link độc hại, người dùng cần hành động nhanh theo thứ tự ưu tiên để giảm thiểu thiệt hại. Đầu tiên, hãy chủ động nhập sai mật khẩu đăng nhập ngân hàng số 5 lần liên tiếp để hệ thống tự động khóa dịch vụ, hoặc vào phần cài đặt để đổi mật khẩu ngay lập tức. Tiếp theo, hãy khôi phục cài đặt gốc (Factory reset) cho điện thoại để loại bỏ mã độc. Sau đó, liên hệ ngay hotline 1900 9247 hoặc đến điểm giao dịch BIDV gần nhất và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.