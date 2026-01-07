Ngày 7/1: Cổ phiếu BIDV, Vietcombank, VietinBank đồng loạt tăng mạnh

Phiên giao dịch 7/1 ghi nhận sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong đó bộ ba VCB – BID – CTG bứt phá mạnh, trở thành động lực chính kéo điểm thị trường. Dòng tiền tập trung rõ nét vào các cổ phiếu nhóm ngân hàng quốc doanh, đồng thời lan tỏa sang nhiều mã ngân hàng tư nhân.

Dẫn đầu đà tăng là BID của BIDV khi tăng 5,27%, thanh khoản đạt 13,4 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài mua gần 2,97 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra chưa tới 1 triệu đơn vị, cho thấy lực cầu ngoại đóng góp tích cực vào nhịp tăng của BID.

VCB của Vietcombank cũng bứt phá mạnh 4,01%, với khối lượng giao dịch gần 12,9 triệu cổ phiếu - mức cao nhất 4 tháng qua. Khối ngoại mua ròng 1,7 triệu đơn vị, qua đó củng cố vai trò trụ cột của VCB trong việc nâng đỡ VN-Index.

Cùng chiều, CTG của VietinBank tăng 3,45%, khớp lệnh hơn 22,1 triệu cổ phiếu – mức cao nhất hơn 1 tháng qua. Trong đó, khối ngoại mua ròng 778 nghìn cổ phiếu, góp phần giúp CTG duy trì đà tăng vững chắc.

Cổ phiếu nhóm Big3 bật tăng với thanh khoản tốt trong bối cảnh BIDV, Vietcombank, VietinBank mới công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2025 và tất cả đều hoàn thành kế hoạch đề ra.

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Năm 2024 , BIDV ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế gần 32.000 tỷ trong năm 2024. Như vậy, tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong năm vừa qua đạt khoảng 12,5%.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho biết, ngân hàng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch được giao. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng tài sản ước đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024; dư nợ tín dụng ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng ở mức dưới 1,5%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục được duy trì ở mức cao. Nguồn vốn huy động ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2024.

Lãnh đạo VietinBank không công bố kết quả lợi nhuận, song nhiều đơn vị phân tích thị trường dự báo ngân hàng này có thể lãi trước thuế trên 40.000 tỷ đồng trong năm 2025. Trước đó, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ trước thuế ngân hàng mẹ năm 2025 đạt khoảng 32.500 tỷ đồng.

Cũng tại Hội nghị này, Đại diện lãnh đạo Vietcombank cho biết ngân hàng đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu quan trọng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao, đồng thời duy trì hiệu quả kinh doanh tích cực trong bối cảnh còn nhiều thách thức.

Cùng với nhóm Big3, dà tăng cũng lan tỏa sang phần lớn cổ phiếu ngân hàng tư nhân. BVB của BVBank tăng 3,08%, thanh khoản đạt 2,23 triệu cổ phiếu. ACB tăng 2,71% với khối lượng 22,7 triệu đơn vị, trong đó khối ngoại mua ròng hơn 2,14 triệu cổ phiếu.

EIB của Eximbank tăng 2,59%, VAB (Ngân hàng TMCP Việt Á) tăng 2,44%, và TPB của TPBank tăng 2,35%.

Nhóm tăng quanh 1–2% ghi nhận sự góp mặt của VBB, SHB, VIB, PGB, SGB, MSB, NAB, VPB và OCB. Trong đó, VPB tăng 1,39%, khớp lệnh hơn 34,2 triệu cổ phiếu và được khối ngoại mua ròng mạnh hơn 5 triệu đơn vị, cho thấy dòng tiền ngoại vẫn ưu tiên các mã có thanh khoản cao.

Ở nhóm tăng nhẹ, TCB (Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam) tăng 1,11%, LPB tăng 0,96%, ABB tăng 0,63%, SSB tăng 0,29%, và MBB tăng 0,19%.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại một vài mã. STB của Sacombank giảm mạnh 5,82%, khối lượng giao dịch lên tới 53,9 triệu cổ phiếu, trong đó khối ngoại bán ròng rất mạnh ( gần 21,2 triệu đơn vị). NVB và BAB cũng giảm nhẹ, song thanh khoản ở mức thấp.