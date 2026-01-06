Cập nhật thị trường tiền tệ: NHNN bơm ròng hơn 16.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng đồng loạt giảm, tỷ giá USD tự do tăng mạnh

Trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 5/1, Ngân hàng Nhà nước duy trì quy mô chào thầu lớn trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), tập trung ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 11.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 14.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 7.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 4.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt 33.151 tỷ đồng, trong đó 11.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 12.399 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 7.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 2.752 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Trong ngày, có 16.483 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 16.668 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 401.783 tỷ đồng.

Trong ngày 05/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh trên diện rộng ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước kỳ nghỉ. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – kết phiên giảm sâu 1,70 điểm %, xuống còn 7,00%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 1,80 điểm %,x uống 7,30%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 1,85 điểm %, xuống 7,35%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,45 điểm %, còn 7,65%/năm.

Đối với USD, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt. Lãi suất qua đêm giảm 0,03 điểm %, xuống 3,66%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,04 điểm %, giao dịch tại 3,73%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,03 điểm %, còn 3,76%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,05 điểm %, xuống 3,81%/năm.

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 05/01, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.124 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước kỳ nghỉ lễ.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.918 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.330 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.278 VND/USD, giảm 17 đồng so với phiên 31/12. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh 150 đồng ở chiều mua vào và tăng 130 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mức 26.900 VND/USD và 26.950 VND/USD.