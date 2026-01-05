Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất qua đêm tăng vọt lên 8,7%, lượng tiền NHNN hỗ trợ hệ thống vượt 400.000 tỷ

Trong phiên giao dịch cuối cùng năm 2025, ngày 31/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tại kỳ hạn qua đêm - kỳ hạn chính chiếm 80 - 90% giá trị giao dịch - đã tăng vọt so với phiên trước đó. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng mạnh 6,90 điểm %, lên 8,70%/năm - mức cao nhất trong hơn 1 năm qua.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,09 điểm %, giao dịch tại 9,10%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần đi ngang, giữ ở mức 9,20%/năm; còn lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,08 điểm %, xuống 8,10%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng điều chỉnh nhẹ. Lãi suất qua đêm tăng 0,01 điểm %, lên 3,69%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cùng giảm 0,01 điểm %, lần lượt xuống 3,77%/năm và 3,79%/năm. Riêng kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 3,86%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 31/12, Ngân hàng Nhà nước đã tăng mạnh lượng chào thầu lên mức 33.000 tỷ đồng, tập trung ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 22.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 6.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, có 18.775 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 610 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 2.446 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 4.520 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Trong ngày, khối lượng đáo hạn đạt 5.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 21.352 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố nâng lên mức 409.095 tỷ đồng.

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 31/12, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.121 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.915 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.327 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tại thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.295 VND/USD, tăng mạnh 27 đồng so với phiên 30/12. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm 30 đồng ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mức 26.750 VND/USD và 26.820 VND/USD.