Kỷ lục 1,5 tiếng: Giá vàng mua vào tăng đột ngột 3 triệu đồng/lượng

06-01-2026 - 21:26 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng tăng rất mạnh ở chiều mua vào.

Thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận những biến động rất mạnh mẽ theo đà tăng tốc của giá vàng thế giới khi giá vàng giao ngay trên sàn quốc tế đã chạm mốc 4.465,34 USD/ounce , tăng 0,37% (tương đương hơn 16 USD) so với phiên trước đó. Sự cộng hưởng từ thị trường quốc tế đã đẩy giá vàng tại các doanh nghiệp lớn như SJC và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt đi lên.

Vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH) cũng được điều chỉnh tăng giá mạnh 1,8 triệu đồng/lượng so với khoảng 8h sáng cùng ngày, với chiều mua vào là 156,10 triệu đồng/lượng và chiều bán ra đạt 158,00 triệu đồng/lượng .

Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) : Giữ mức mua vào 155,00 triệu đồng/lượng bán ra ở ngưỡng 158,00 triệu đồng/lượng .

Vàng Rồng Thăng Long (Nhẫn ép vỉ) : Chiều mua vào hiện đang ở mức 155,00 triệu đồng/lượng . Đây cũng là sản phẩm có giá mua vào tăng tới 3 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 1,5 giờ đồng hồ.

Vàng trang sức 24K (999.9) : Có giá mua vào là 152,00 triệu đồng/lượng bán ra ở mức 155,50 triệu đồng/lượng .

Kỷ lục 1,5 tiếng: Giá vàng mua vào tăng đột ngột 3 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng tăng mạnh. Vàng SJC hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC cũng biến động liên tục. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 155,40 - 157,40 triệu đồng/lượng, chỉ sau khoảng 1 tiếng đã điều chỉnh tăng lên 156,00 - 158,00 triệu đồng/lượng, khoảng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Vàng nhẫn SJC lên 151,00 - 154,00 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 1,1 triệu đồng/lượng sau hơn 1 tiếng giao dịch.

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại các doanh nghiệp trong nước hiện vẫn duy trì ở mức khá rộng (từ 2 đến 3 triệu đồng/lượng), phản ánh sự biến động mạnh của thị trường. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các diễn biến kinh tế thế giới để có quyết định giao dịch phù hợp trong bối cảnh giá vàng liên tục lập các đỉnh cao mới.

Theo Kitco News, giá vàng có khả năng sẽ theo sát giá dầu trong thời gian ngắn sắp tới khi địa chính trị chi phối những ngày đầu năm 2026, và mặc dù thị trường có thể chứng kiến sự điều chỉnh giá nhẹ trong tháng 1 khi các chỉ số hàng hóa cân bằng trở lại, xu hướng chung vẫn là tăng, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Chiều 6/1: Giá vàng tiếp tục tăng, vượt 158 triệu đồng/lượng

Theo H.Linh

Thanh niên Việt

