Sẽ có phương thức cảnh báo sớm với hộ kinh doanh, tránh bị xử phạt vi phạm về thuế

Tại chương trình hành động đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế vừa được ban hành, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đặt mục tiêu phấn đấu đạt mục tiêu 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp cận đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật thuế, quy trình, thủ tục hành chính thuế theo phương pháp tự kê khai, tự nộp thuế.

Cơ quan thuế sẽ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cơ sở tạo thuận lợi tối đa, giúp người nộp thuế giảm thiểu rủi ro. Ảnh: NLĐO

Cục Thuế cũng nêu rõ tạo điều kiện tối đa để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh an tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Trên cơ sở đó, từng bước nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, góp phần mở rộng cơ sở thuế, đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định, bền vững. Chương trình hành động này sẽ được triển khai trên phạm vi toàn ngành thuế từ 1-1-2026.

Cơ quan thuế đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý được tiếp cận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn quy định hiện hành về chính sách, pháp luật quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thông qua ít nhất 1 hình thức hỗ trợ chính thức (trực tiếp, trực tuyến, tài liệu điện tử). Đồng thời, tỉ lệ kê khai, nộp thuế đúng hạn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đạt tối thiểu 90%.

Cục Thuế cho biết sẽ triển khai hỗ trợ trọng tâm trong giai đoạn đầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai theo phương pháp mới kể từ ngày 1-1-2026, coi đây là giai đoạn then chốt quyết định mức độ tuân thủ lâu dài.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ (hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai thuế,…) đảm bảo hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hỗ trợ thực tế và trang bị các công cụ, thiết bị cần thiết phục vụ việc kê khai, nộp thuế theo quy định với chi phí hợp lý.

Cơ quan thuế sẽ thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cơ sở tạo thuận lợi tối đa, giúp người nộp thuế giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính tuân thủ tự nguyện.

Trong đó, 100% hồ sơ khai thuế được phân tích, kiểm tra tự động bởi hệ thống công nghệ thông tin để tự động gửi theo phương thức điện tử cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh các cảnh báo sai sót để kịp thời giảm thiểu sai sót, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cục Thuế cho biết sẽ xây dựng phương thức cảnh báo sớm, hỗ trợ nhanh. Theo đó, hệ thống sẽ tự động rà soát, phát hiện các sai sót hoặc dấu hiệu rủi ro và gửi thông báo cảnh báo ngay cho người nộp thuế để chủ động điều chỉnh, khắc phục, giúp giảm thiểu rủi ro về việc xử phạt vi phạm hành chính cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, cơ quan thuế trên cả nước sẽ tổ chức công tác hỗ trợ người nộp thuế theo hướng chủ động, đa kênh, phân công rõ trách nhiệm đến từng công chức thuế; đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ trên nền tảng số.

Trong thời gian đầu, căn cứ phân loại theo từng ngưỡng doanh thu của hộ kinh doanh và thời hạn kê khai tương ứng, nộp thuế, cơ quan thuế các cấp chủ động tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn kê khai, nộp thuế trước thời hạn kê khai (như ngày hỗ trợ kê khai thuế…), hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở để hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định và từng bước hình thành thói quen tuân thủ.

Cục Thuế cũng nhấn mạnh, các vướng mắc phát sinh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh liên quan đến kê khai, nộp thuế được tiếp nhận và xử lý trong thời hạn quy định đạt tối thiểu 90%.