Hộ kinh doanh đã thực sự "thích ứng" được các quy định của Nghị định 70?

Bối rối về pháp lý: Nhiều HKD vẫn loay hoay với thủ tục kê khai thuế và việc phân loại hàng hóa để áp mức thuế suất chính xác. Tâm lý e ngại sai sót dẫn đến trách nhiệm pháp lý khiến nhiều người chưa tự tin phát hành HĐĐT.

Áp lực chi phí đầu tư: Việc mua máy tính, máy in hóa đơn chuyên dụng hay thuê dịch vụ kế toán là một "gánh nặng" tài chính đáng kể với các tiệm tạp hóa, quán ăn nhỏ. Điều này khiến nhiều hộ chọn cách trì hoãn triển khai đầy đủ.

Rào cản công nghệ: "Thói quen ghi sổ" hàng chục năm không dễ dàng thay đổi đặc biệt với những tiểu thương lớn tuổi.

Anh T - chủ một cửa hàng tạp hóa tại Quận 12 (TP.HCM), chia sẻ: "Biết là minh bạch thì tốt, nhưng mua máy móc rồi học cách xài phần mềm phức tạp quá, chi phí vận hành mỗi tháng cũng làm tôi phải đắn đo. Vừa bán hàng, vừa lo kê khai, lại sợ sai sót nên áp lực lắm."

Tuy nhiên, giữa những khó khăn đó, nhiều HKD đã tìm thấy "ánh sáng" nhờ tiếp cận đúng giải pháp. Thay vì đầu tư nhiều, họ chọn các nền tảng số "tất cả trong một" như ECO Tiệm Số Hóa để tối ưu quy trình ngay trên điện thoại mà không tốn quá nhiều chi phí ban đầu.

Bước sang năm 2026: Chuyển đổi số là lộ trình tất yếu

Nếu 2025 là năm "làm quen", thì 2026 được dự báo sẽ là thời điểm các cơ quan quản lý siết chặt hơn việc giám sát. Theo lộ trình, năm 2026 sẽ có những cập nhật quan trọng về quản lý dữ liệu bán hàng và minh bạch hóa doanh thu. Các cơ quan quản lý đang đẩy mạnh 3 mũi nhọn:

Kết nối dữ liệu trực tiếp: Hệ thống thuế sẽ tự động hóa sâu hơn, đòi hỏi dữ liệu từ HKD phải chuẩn xác và kịp thời theo thời gian thực.

Mở rộng phạm vi bắt buộc: Quy định HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền sẽ áp dụng rộng rãi hơn cho mọi loại hình kinh doanh lẻ.

Thúc đẩy tiêu dùng không tiền mặt: Khách hàng ngày càng đòi hỏi xuất hóa đơn điện tử tức thì để tra cứu và bảo hành, tạo áp lực buộc người bán phải thay đổi.

ECO Tiệm Số Hóa: Người bạn đồng hành cùng hộ kinh doanh "vượt khó"

Thấu hiểu những khó khăn đặc thù của tiểu thương, ECO Tiệm Số Hóa đã khẳng định vị thế là người bạn đồng hành tin cậy, giúp hàng trăm ngàn điểm bán giải quyết triệt để các bài toán hóc búa nhất:

Tiết kiệm chi phí tối đa: Không cần thiết bị đắt tiền, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, HKD có thể quản lý mọi hoạt động từ bán hàng, kho, xuất hóa đơn.

Sử dụng đơn giản đến bất ngờ: Giao diện được thiết kế tối giản, ngôn ngữ gần gũi. Chỉ mất vài giây để xuất một HĐĐT hợp lệ, phù hợp ngay cả với những người không rành công nghệ.

Tích hợp chữ ký số thông minh: ECO đã tích hợp sẵn chữ ký số ngay trên app. Chủ tiệm không cần cài đặt phần mềm phức tạp hay dùng USB Token, giúp việc ký và gửi hóa đơn cho khách diễn ra tức thì.

Luôn đúng luật: ECO luôn cập nhật sát sao các thay đổi từ Nghị định 70 và thông tư hướng dẫn của Tổng cục Thuế, đảm bảo HKD luôn "đúng và đủ" trong mọi hoạt động kê khai.

Hơn cả một ứng dụng – Là sự đồng hành tận tâm: ECO không chỉ cung cấp công cụ mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình hỗ trợ cộng đồng. Trong suốt thời gian qua, ECO đã phối hợp cùng các Chi cục Thuế và Hội Doanh nghiệp tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM tổ chức các buổi hội thảo tư vấn. Tại đây, mọi thắc mắc về thuế và quy trình số hóa đều được đội ngũ chuyên gia của ECO giải đáp cặn kẽ.

Với tâm thế là người đồng hành tận tâm, ECO Tiệm Số Hóa cam kết tiếp tục hỗ trợ HKD biến những áp lực thành cơ hội để chuyên nghiệp hóa và phát triển kinh doanh bền vững trong tương lai.

