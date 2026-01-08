Đèo Cả (HHV) đón loạt tin vui ngay từ đầu năm 2026

Đây được xem là khởi đầu thuận lợi, mở ra tín hiệu tích cực cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong năm mới.

Nổi bật là gói thầu XL2 thuộc Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn với giá trị hơn 3.482 tỷ đồng. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới cao tốc Bắc – Nam phía Đông và nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an toàn giao thông tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn nói riêng.

Một gói thầu khác HHV vừa trúng là dự án tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan với giá trị hơn 1.460 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược, giúp hình thành tuyến tránh Quốc lộ 1 qua khu vực nội đô, giảm tải cho các trục đường trung tâm và từng bước giải quyết bài toán ùn tắc, tai nạn giao thông tại cửa ngõ thành phố.

Cùng thời điểm, HHV cũng được giao thực hiện gói thầu hoàn thiện hầm Núi Vung trên tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo có giá trị 467 tỷ đồng. Hạng mục này tập trung thi công hoàn thiện ống hầm trái, qua đó xóa bỏ "nút thắt cổ chai" tồn tại nhiều năm nay, bảo đảm khai thác đồng bộ 2 ống hầm theo quy mô quy hoạch 6 làn xe.

Hầm Núi Vung trên tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Bên cạnh các dự án thi công xây lắp, ở lĩnh vực quản lý vận hành, HHV cũng trúng gói thầu Quản lý, vận hành và bảo dưỡng tuyến cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ với giá trị hơn 108 tỷ đồng. Tuyến có chiều dài 120,5 km đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, trong đó có hầm Đèo Bụt dài gần 1 km đi qua dãy núi Đồng Nang (Hà Tĩnh).

Theo thông tin từ doanh nghiệp, với việc các dự án hoàn thành vượt tiến độ, nguồn thu phí được đảm bảo, kết quả sản xuất kinh doanh của HHV năm 2025 dự kiến sẽ vượt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Đại diện HHV cho biết thêm, trong ngắn hạn (giai đoạn 2026 - 2028), Đèo Cả triển khai hàng loạt dự án mới như mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, cùng các dự án đang thi công như Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng. Đây được xem là "của để dành" chiến lược, bảo đảm nguồn công việc ổn định và nguồn thu bền vững cho HHV trong ít nhất 2 - 3 năm tới.

Về trung và dài hạn, các dự án BOT do Đèo Cả đầu tư sẽ lần lượt đi vào vận hành khai thác, bổ sung dòng tiền ổn định, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững. Đồng thời, kế hoạch mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 hứa hẹn mở ra dư địa công việc lớn cho doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Song song đó, HHV đã và đang triển khai các bước chuẩn bị nguồn lực để tham gia các dự án đường sắt tốc độ cao và metro. Từ kinh nghiệm thi công hầm, cầu, đường trong điều kiện địa hình - địa chất phức tạp được tích lũy qua nhiều dự án trọng điểm được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp Đèo Cả tự tin bước vào "sân chơi" hạ tầng mới trong thập kỷ tới.

Về mặt cơ chế, chính sách, Luật PPP sửa đổi đang tạo cú hích cho lĩnh vực BOT khi cho phép nâng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia lên đến 70% tổng mức đầu tư, đồng thời tăng cường cơ chế chia sẻ rủi ro và chia sẻ tăng, giảm doanh thu giữa Nhà nước và nhà đầu tư, góp phần cải thiện hiệu quả đầu tư, nâng cao khả năng thu xếp vốn và giảm áp lực tài chính cho khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án, từ đó tiết giảm chi phí, sớm đưa công trình vào khai thác và cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp.

Với bề dày lịch sử hơn 50 năm hình thành và phát triển, HHV kiên định chiến lược phát triển đi trong vòng tròn năng lực, đặt trọng tâm vào những thế mạnh chuyên sâu ở 3 lĩnh vực là Đầu tư - Thi công xây lắp - Quản lý vận hành. Doanh nghiệp đã kiến tạo nên những công trình tầm vóc và bền vững, mang lại giá trị thực cho xã hội như chuỗi đường hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân, Phú Gia - Phước Tượng, các tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn…

Bước vào năm 2026 với quỹ dự án lớn, cơ chế chính sách ngày càng thuận lợi và nền tảng tài chính vững vàng, HHV sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới - nơi các dự án xây lắp, BOT và vận hành dần hội tụ thành dòng tiền ổn định, mở ra dư địa dài hạn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó nâng cao lợi nhuận và gia tăng giá trị cho cổ đông trong trung và dài hạn.