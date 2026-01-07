RECOLOR và giải pháp thùng carton phù hợp cho doanh nghiệp

Sự lên ngôi của thùng carton trong thời đại số

Thùng carton là sự chuyển dịch trong cách doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu. RECOLOR tin rằng, việc lựa chọn giải pháp bao bì phù hợp là một phần của chiến lược kinh doanh bền vững.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, mỗi chiếc thùng carton là điểm chạm đầu tiên với khách hàng, thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp và độ tin cậy

Với ngành nông sản xuất khẩu, thùng carton chuyên dụng với khả năng thoáng khí, chống ẩm và chịu lực cao đã trở thành giải pháp không thể thay thế. Mỗi sản phẩm đều cần một loại thùng được thiết kế riêng để đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng cuối cùng.

Đầu tư máy móc hiện đại - Nền tảng sản xuất chuyên nghiệp

RECOLOR vận hành nhà máy sản xuất thùng carton rộng 3500m2 tại TPHCM, đầu tư hệ thống máy móc đồng bộ, từ máy in flexo, máy in offset, máy bế, máy dán cùng nhiều loại máy khác.

Hệ thống máy móc hiện đại cho toàn bộ quy trình sản xuất thùng carton khép kín, đều được kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, đảm bảo độ chính xác về kích thước, độ đồng đều của giấy, chất lượng in sắc nét và tính ổn định cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Năng lực sản xuất lớn - Đáp ứng đơn hàng số lượng lớn

RECOLOR đã bàn giao nhiều đơn hàng bao bì giấy số lượng lớn đúng tiến độ, đúng theo yêu cầu của khách hàng, nhờ đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm cùng năng lực sản xuất vượt trội.

Sở hữu nhà máy với quy mô 3500m2 và hệ thống máy móc công suất cao, RECOLOR có thể duy trì độ chính xác và hiệu suất ổn định, với năng lực sản xuất lên đến 20 triệu sản phẩm mỗi năm, xử lý linh hoạt các đơn hàng từ vài trăm đến hàng chục nghìn thùng carton trong thời gian ngắn.

Đây là lợi thế quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm về nguồn cung, đặc biệt trong các mùa cao điểm.

RECOLOR không chỉ đáp ứng về số lượng mà còn duy trì chất lượng ổn định cho từng sản phẩm, từ thùng carton 3 lớp đơn giản, thùng carton 5 lớp chịu lực tốt đến thùng 7 lớp phức tạp cho hàng xuất khẩu.

Chủ động từ sản xuất đến giải pháp bao bì

RECOLOR chủ động toàn bộ quy trình sản xuất thùng carton khép kín, không phụ thuộc gia công bên ngoài. Từ đó kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra, đảm bảo độ chính xác cao, tiến độ ổn định và tính đồng nhất cho mọi đơn hàng, kể cả ở quy mô lớn và liên tục.

Hệ thống in flexo và in offset được vận hành song song giúp đáp ứng linh hoạt từ đơn hàng số lượng lớn đến các yêu cầu cao về thẩm mỹ và nhận diện thương hiệu.

Bên cạnh đó, RECOLOR cung cấp giải pháp bao bì đa dạng, trọn bộ (combo) cho doanh nghiệp, từ thùng carton, hộp giấy đến túi giấy đồng bộ nhận diện, giúp khách hàng tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng và tính chuyên nghiệp.

Khát vọng phát triển bền vững cùng doanh nghiệp Việt

RECOLOR hướng tới là đối tác đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp Việt, góp phần đưa thùng carton từ vai trò đóng gói truyền thống trở thành một phần trong chiến lược thương hiệu và cùng doanh nghiệp Việt vươn xa thế giới.

Trong dài hạn, RECOLOR tập trung đầu tư công nghệ, tối ưu quy trình và phát triển các giải pháp bao bì thân thiện môi trường, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh và yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

Để đáp ứng những yêu cầu trên, RECOLOR đang hoàn thiện quy trình, đào tạo nhân sự và đầu tư thêm yêu cầu phân xưởng, cam kết sớm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, để đưa những sản phẩm của công ty ra thị trường quốc tế.

RECOLOR – Đơn vị sản xuất thùng carton chất lượng theo yêu cầu

RECOLOR cung cấp dịch vụ trọn gói, từ khâu tư vấn, thiết kế, test chất lượng sản phẩm, test các thông số kỹ thuật cho đến khi sản phẩm được giao tận tay khách hàng. Đây chính là điểm khác biệt giúp RECOLOR trở thành đối tác tin cậy của hơn 200 thương hiệu lớn.

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp tư vấn miễn phí về cấu trúc, lớp sóng và kích thước tối ưu cho từng loại sản phẩm. RECOLOR thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và hỗ trợ in thử mẫu trước khi sản xuất hàng loạt, đảm bảo kết quả đúng như mong đợi.

RECOLOR hỗ trợ giao hàng toàn quốc với chính sách giá ưu đãi cho đơn hàng số lượng lớn. Là nhà máy sản xuất trực tiếp, RECOLOR cung cấp mức giá sỉ cạnh tranh, đặc biệt ưu đãi cho khách hàng đặt hàng định kỳ, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao lợi nhuận.

RECOLOR là lựa chọn cho một giải pháp bao bì toàn diện, an toàn và có trách nhiệm. Đó là sự đầu tư vào chất lượng sản phẩm, hình ảnh thương hiệu và sự phát triển bền vững, định hình nên tiêu chuẩn chất lượng mới của thời đại.

Thông tin liên hệ:

RECOLOR - Nhà máy sản xuất bao bì carton

Hotline: 0943843868

Email: Recolorvn@gmail.com

Website: https://vuabaobigiay.vn/

Địa chỉ: 4367/2, Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh