Từ bước chân đầu tiên đến vai trò tiên phong: Hành trình 10 năm của MGV

Từ khát vọng ấy, hành trình một thập kỷ đã được viết nên – bằng tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh đối mặt biến động và niềm tin không đổi vào con đường mình chọn.

Từ một đội ngũ nhỏ đến thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực phân phối bất động sản nghỉ dưỡng

Khởi đầu chỉ với một đội ngũ đầy nhiệt huyết, MGV không lựa chọn cách tạo dấu ấn tại những thị trường đô thị lớn. Thay vào đó, doanh nghiệp xây dựng vị thế tại những địa phương du lịch nhiều triển vọng với việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp từ những giá trị nền tảng: chuẩn mực trong từng giao dịch, sự chuyên nghiệp trong mỗi lần tiếp xúc khách hàng và tinh thần trách nhiệm với mọi cam kết đã đưa ra.

Chính từ nền tảng ấy, văn hóa MGV dần hình thành – nơi mỗi chuyên viên tư vấn không chỉ giới thiệu một sản phẩm bất động sản, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong việc tiếp cận một chuẩn sống, một hệ giá trị đáng tin cậy.

Sau gần một thập kỷ phát triển, MGV đã trở thành đơn vị phân phối bất động sản hàng hiệu hàng đầu, với đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và sự hiện diện tại các thị trường lớn như Phú Quốc, Hạ Long, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trong hành trình đó, MGV đã tham gia phân phối độc quyền thành công nhiều dự án bất động sản hàng hiệu tiêu biểu, bao gồm InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Residences Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc Residences, InterContinental Residences Halong Bay và Sailing Club Villas Phu Quoc.

Dấu ấn của những cột mốc

Nếu giai đoạn 2016 – 2023 là thời kỳ MGV từng bước khẳng định năng lực tại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, thì dấu ấn rõ nét nhất được tạo dựng thông qua chuỗi dự án mang thương hiệu quốc tế tại Phú Quốc và Hạ Long do BIM Land phát triển.

Việc đồng hành và phân phối các dự án như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Residences Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc Residences và InterContinental Residences Halong Bay đã góp phần đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của mô hình Branded Residences tại Việt Nam, đồng thời thiết lập những chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang.

Trên nền tảng kinh nghiệm tích lũy từ các thị trường nghỉ dưỡng trọng điểm, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi MGV chính thức trở thành đối tác phân phối của Grand Marina, Saigon – khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại lõi trung tâm Phường Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh và căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carton Residences, Hanoi toạ lạc tại trung tâm Phường Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội do Masterise Homes phát triển.

Cột mốc này không chỉ mở rộng dấu ấn của MGV từ bất động sản hàng hiệu nghỉ dưỡng sang phân khúc bất động sản hàng hiệu đô thị, mà còn đánh dấu giai đoạn doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các dự án mang tính biểu tượng, có tầm ảnh hưởng dài hạn đối với thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.

Giữ vững bản sắc – Sẵn sàng cho thập kỷ mới

Trong suốt chặng đường phát triển, MGV kiên định với triết lý:

"Lấy chất lượng làm nên thương hiệu, lấy khách hàng làm trung tâm."

Triết lý này được hiện thực hóa thông qua chiến lược phát triển đội ngũ Chuyên gia Tư vấn Bất động sản Hàng hiệu (CGTV) – những người am hiểu sâu sắc sản phẩm, nắm vững chuẩn mực quốc tế và đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

Ngày nay, mỗi CGTV không chỉ là chuyên viên tư vấn, mà còn là đại sứ thương hiệu, đại diện cho hình ảnh chuyên nghiệp, chuẩn mực và uy tín của MGV trên thị trường phân phối.

Hành trình của niềm tin và khát vọng

Mười năm phát triển là hành trình MGV đi qua những chu kỳ biến động mạnh mẽ nhất của thị trường bất động sản. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp vẫn kiên định với ba giá trị cốt lõi Tâm – Tầm – Kỷ, và hơn hết là xây dựng được nền tảng niềm tin bền vững từ khách hàng, đối tác và đội ngũ nhân sự.

"Mỗi bước đi của MGV đều được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm và nỗ lực dài hạn. Chính điều đó tạo nên sự vững vàng để chúng tôi bước vào thập kỷ mới với sự tự tin và tầm nhìn rõ ràng," đại diện MGV chia sẻ.

Tầm nhìn cho thập kỷ mới

Trong giai đoạn 2026 – 2036, MGV đặt mục tiêu trở thành đơn vị phân phối bất động sản hàng hiệu hàng đầu Việt Nam, đồng thời đầu tư có chiều sâu vào con người, công nghệ và hệ thống vận hành nhằm xây dựng một hệ sinh thái bất động sản hang hiệu kết nối giá trị dài hạn với khách hàng và đối tác.

Từ những bước đi đầu tiên đến vị thế hiện tại, hành trình 10 năm của MGV là minh chứng cho sự bền bỉ, chuyên nghiệp và cam kết tạo ra giá trị thực chất cho khách hàng và thị trường.