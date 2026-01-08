Dấu ấn Cửa chống cháy Thành Tiến tại công trình phía Nam

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công An), năm 2025 toàn quốc xảy ra 3.060 vụ cháy, đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp phòng cháy hiệu quả, đưa an toàn là ưu tiên hàng đầu cho các chủ đầu tư.

Có mặt trên thị trường từ 2010, Thành Tiến là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cửa chống cháy tại Việt Nam.

Hệ sinh thái sản phẩm cửa chống cháy đạt chuẩn quốc gia

Thành Tiến mang đến giải pháp tổng thể từ cửa thép chống cháy, cửa kính chống cháy, màn cuốn - cửa cuốn chống cháy, cửa chì, cửa inox chống cháy…Sản phẩm chất lượng cao, giá tốt và cấp đầy đủ giấy tờ kiểm định PCCC là lý do cửa Thành Tiến được hơn 30.000 công trình tin chọn.

Với đa dạng mức độ chống cháy EI30 - EI90 phút, cửa Thành Tiến đạt chuẩn TCVN 9383:2012 đã được kiểm định và cấp phép bởi cục cảnh sát PCCC & CNCH (Bộ Công An) cùng hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

Sản phẩm được thiết kế tối ưu độ kín khít, khả năng vận hành, giúp tăng độ bền và hiệu quả khai thác cho chủ đầu tư. Ứng dụng vật liệu chống cháy chuyên dụng: thép tấm mạ điện, kính chống cháy, vải chống cháy…đạt tiêu chuẩn kiểm định khắt khe.

Đặc biệt, cửa chống cháy được trang bị hệ phụ kiện đồng bộ từ gioăng chống cháy, doorsill, khóa, tay co thủy lực, bản lề...đảm bảo an toàn PCCC và vận hành bền vững.

Không chỉ là đơn vị sản xuất, Thành Tiến chú trọng tư vấn và "may đo" giải pháp, đáp ứng tiêu chuẩn kép vừa thẩm mỹ, vừa an toàn cho mọi công trình. Nhiều chủ đầu tư tin chọn Thành Tiến để sở hữu sản phẩm chất lượng, đảm bảo công trình được cấp đầy đủ giấy tờ kiểm định PCCC và tiết kiệm chi phí bảo trì.

Nhà máy sản xuất 45.000m2 cùng dây chuyền công nghệ cao

Với quy mô nhà máy sản xuất lên đến 45.000 m2 tại Hà Nội và Phú Thọ, cùng hai văn phòng giao dịch tại Hà Nội và TP.HCM, Thành Tiến bảo đảm năng lực sản xuất và cung ứng trên phạm vi toàn quốc.

Nhà máy sản xuất Cửa chống cháy Thành Tiến tại Phú Thọ

Chú trọng đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại với hơn 200 máy móc công nghệ cao: máy cắt laser 20KW đầu tiên tại miền Bắc, máy chấn gấp Salvagnini, máy gấp FBE – 3220 & hệ thống cấp phôi tự động FMC, Robot hàn tự động Step…Quy trình sản xuất bài bản và đội ngũ hơn 500 nhân sự chuyên nghiệp chính là bệ phóng quan trọng giúp Thành Tiến đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe tại nhiều dự án lớn.

Với chất lượng sản phẩm vượt trội và uy tín 15 năm, Thành Tiến tự hào đạt danh hiệu Top 10 Công ty Vật liệu Xây dựng tốt nhất Việt Nam 2025. Khẳng định vị thế thương hiệu Việt dẫn đầu trong lĩnh vực giải pháp PCCC.

Kiến tạo an toàn cho các công trình trọng điểm phía Nam

Hiện diện và tô điểm cho hơn 30.000 công trình trên toàn quốc, cửa chống cháy Thành Tiến ghi dấu ấn mạnh mẽ tại nhiều công trình quy mô lớn. Sản phẩm mang thương hiệu Thành Tiến góp phần kiến tạo từ tổ ấm vững chắc cho đến nhà máy, cao ốc, văn phòng, chung cư, khách sạn, ngân hàng, bệnh viện, trường học…

Trong đó, có các công trình trọng điểm phía Nam như Sân bay Long Thành, Đại học Cần Thơ, Nhà máy sản xuất Mercedes-Benz, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền, Trường Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân II…

Không chỉ là nhà sản xuất, Thành Tiến còn là đơn vị thiết kế – thi công tổng thể, tham gia vào chuỗi xây dựng và đồng hành cùng các tổng thầu, nhà thầu M&E. Ở mỗi dự án, sản phẩm của Thành Tiến không chỉ đạt chuẩn kỹ thuật mà còn khẳng định năng lực thi công đồng bộ - tiến độ chuẩn xác. Đáp ứng đa dạng vị trí lắp đặt từ lối thoát hiểm, cầu thang, tầng hầm…ngăn cách các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

Ông Nguyễn Tiến Khoa (Giám Đốc - Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thành Tiến) khẳng định: "Thành công trong việc định vị thương hiệu tại thị trường phía Nam chính là đòn bẩy để Thành Tiến không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tối ưu quy trình sản xuất, mang đến những giải pháp PCCC đạt chuẩn với mức giá cạnh tranh".

Ghi dấu hành trình 15 năm xây dựng và phát triển, Thành Tiến không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng dịch vụ, kiến tạo giải pháp an toàn và khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực giải pháp PCCC.

