Chạm đến niềm vui thuần khiết cùng GROHE Aqua Intelligence

Tại GROHE, mỗi bước tiến công nghệ đều xuất phát từ một mục tiêu duy nhất: nâng tầm trải nghiệm và mang lại "Pure Freude an Wasser" - niềm vui thuần khiết từ nước. Lấy con người làm trung tâm, GROHE dung hòa sự thấu hiểu, kinh nghiệm thực tiễn và tư duy đổi mới không ngừng để kiến tạo những giải pháp không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn truyền cảm hứng sống tinh tế mỗi ngày. Từ nền tảng ấy, GROHE phát triển hệ công nghệ cốt lõi - GROHE Aqua Intelligence, biểu tượng cho tư duy tiên phong và mong muốn nâng cao chất lượng sống qua từng giọt nước.

Là kết tinh của kỹ nghệ chính xác chuẩn Đức, thiết kế từng đoạt giải thưởng và cam kết phát triển bền vững, GROHE Aqua Intelligence mang đến trải nghiệm trọn vẹn, nơi công nghệ hòa quyện cùng cảm xúc trong từng chuyển động của nước. Từ khả năng điều chỉnh mượt mà, kiểm soát nhiệt độ chuẩn xác đến độ an toàn tối ưu và dòng nước cân bằng hoàn hảo, từng chi tiết đều được chế tác tỉ mỉ để tạo nên sự liền mạch và thoải mái tuyệt đối - nơi mỗi thao tác trở thành khoảnh khắc thư giãn thuần khiết.

Tinh thần ấy được thể hiện trọn vẹn qua GROHE SmartControl - sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ điều khiển thông minh và khả năng ghi nhớ cài đặt cá nhân. Chỉ với thao tác nhấn và xoay tinh gọn, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh lưu lượng nước lý tưởng, chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ phun hay thay đổi từ sen trần sang tay sen chỉ bằng một chạm. Mọi chi tiết đều được tính toán chính xác, mang lại trải nghiệm mượt mà, cá nhân hóa và đồng điệu với từng khoảnh khắc thư giãn.

GROHE SmartControl là biểu tượng của sự tinh giản và chính xác trong trải nghiệm điều khiển nước.

Tiếp nối trải nghiệm điều khiển tinh gọn từ SmartControl, GROHE TurboStat mang đến độ chính xác tuyệt đối trong kiểm soát nhiệt độ. Công nghệ cảm biến phản hồi với mọi thay đổi áp lực nước chỉ trong 0,3 giây, đảm bảo nhiệt độ luôn ổn định theo đúng cài đặt mong muốn, loại bỏ hoàn toàn cảm giác khó chịu khi nước bất ngờ quá lạnh hoặc quá nóng. Dù chuyển từ làn sương ấm áp nhẹ nhàng sang tia nước mạnh mẽ, TurboStat vẫn giữ trọn sự thoải mái lý tưởng - tất cả chỉ với một thao tác xoay nhẹ.

TurboStat là công nghệ cảm biến nhiệt độ chính xác cao, phản hồi với mọi thay đổi áp lực nước chỉ trong 0,3 giây.

GROHE CoolTouch tiếp nối trải nghiệm thoải mái trọn vẹn trong không gian tắm với hệ thống làm mát tiên tiến. Giữ cho bề mặt bộ điều khiển sen tắm luôn duy trì ở nhiệt độ an toàn - dù nước bên trong ở bất kỳ mức nhiệt nào, tính năng này loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bỏng ngoài ý muốn, mang lại cảm giác an tâm cho mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt phù hợp với người dùng đề cao sự thoải mái và bảo vệ toàn diện trong từng trải nghiệm. Với CoolTouch, mỗi phút giây thư giãn dưới làn nước trở nên trọn vẹn và dễ chịu hơn bao giờ hết.

CoolTouch giữ cho bề mặt bộ điều khiển sen tắm luôn duy trì ở nhiệt độ an toàn khi chạm.

Mượt mà trong từng chuyển động của nước, GROHE DreamSpray mang lại trải nghiệm tắm cân bằng và sảng khoái. Công nghệ phân phối tiên tiến điều tiết áp lực và lưu lượng đồng đều qua từng đầu phun, tạo nên dòng chảy ổn định, lan tỏa cảm giác thư giãn trong mọi khoảnh khắc. Dù là làn sương nhẹ mở đầu ngày mới hay tia nước mạnh mẽ đánh thức giác quan, GROHE DreamSpray khéo léo chuyển hóa từng giọt nước thành phút giây thuần khiết, tự nhiên và đầy hứng khởi.

Mọi chuyển động của nước đều bắt đầu từ một chạm nhẹ. Với GROHE SilkMove, cảm giác điều khiển trở nên tự nhiên và tinh tế hơn bao giờ hết nhờ lõi van 33 chi tiết tinh xảo được chế tác tỉ mỉ, bảo đảm vận hành mượt mà, bền bỉ theo thời gian. Sự kết hợp giữa hai đĩa sứ chất lượng cao và khoan dầu bôi trơn đặc biệt mang lại chuyển động liền mạch, chính xác đến từng chi tiết - để mỗi lần điều chỉnh đều là một trải nghiệm hoàn hảo.

