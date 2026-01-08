Lễ kick-off dự án Him Lam Thượng Phúc Legend quy tụ hơn 800 chuyên viên

Quy mô của sự kiện không chỉ cho thấy sự chuyên nghiệp của Chủ đầu tư và Đơn vị phát triển, mà còn phản ánh niềm tin của hệ thống phân phối vào một dự án được triển khai trong giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển mới tại khu vực phía Nam Hà Nội.

Hệ thống phân phối lớn – "cánh tay nối dài" của Chủ đầu tư

Trong bối cảnh thị trường đã bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng, việc một dự án quy tụ cùng lúc gần 30 đại lý và hơn 800 chuyên viên kinh doanh được xem là tín hiệu đáng chú ý. Điều này cho thấy dự án Him Lam Thượng Phúc Legend không chỉ được kỳ vọng về khả năng hấp thụ, mà còn được đánh giá cao về pháp lý, quy hoạch và tiềm năng dài hạn.

Hơn 800 chuyên viên từ 30 đại lý quy tụ tại sự kiện kick-off dự án Him Lam Thượng Phúc Legend

Với chủ đề "Hội tụ tinh anh – Vang danh Thượng Phúc", chương trình được xây dựng theo thông điệp về sự giao thoa giữa không gian sống hiện đại, phồn vinh trên mảnh đất chứa đựng phúc khí kết tinh từ bao thế hệ người con Thường Tín (trước đây là Thượng Phúc). Đơn vị phát triển dự án Won Direct cho biết ở giai đoạn đầu dự án, hệ thống phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm tiếp cận đúng nhóm khách hàng, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư trung và dài hạn.

Giám đốc dự án Won Direct – Ông Nguyễn Văn Nam chia sẻ về tiềm năng dự án

Việc mở rộng "cánh tay bán hàng" ngay từ đầu giúp Chủ đầu tư kiểm soát tốt nhịp độ thị trường, đồng thời tạo nền tảng thanh khoản ổn định cho các giai đoạn tiếp theo. Lễ kick-off không chỉ là dấu mốc khởi động một dự án, mà còn là lời khẳng định cho một hành trình mới – hành trình để Thượng Phúc được gọi tên với một tầm vóc mới.

Him Lam Thượng Phúc Legend đánh thức tiềm năng BĐS phía Nam Hà Nội

Theo thông tin công bố, Him Lam Thượng Phúc Legend do Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Minh Dũng làm Chủ đầu tư, Công ty CP Phát triển BĐS Won Direct là đơn vị phát triển kinh doanh. Dự án tọa lạc tại Khu đô thị số 5 Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội – khu vực đang nằm trong trục phát triển phía Nam Thủ đô. Dự án có quy mô khoảng 3,86 ha, mật độ xây dựng 35%, bao gồm 155 sản phẩm shophouse và nhà liền kề, chiều cao 4 tầng, 1 tum.

Dự án Him Lam Thượng Phúc Legend được định vị là đô thị tiên phong định hình chuẩn sống mới tại phía Nam Thủ đô

Chủ đầu tư dự kiến bàn giao vào quý IV/2026 theo hình thức xây thô, hoàn thiện mặt ngoài. Pháp lý bảo đảm và sở hữu lâu dài cũng là một trong những điểm cộng của dự án đối với người mua và nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường ưu tiên tính an toàn.

Toạ lạc tại Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend phù hợp với nhóm nhà đầu tư tìm kiếm tài sản tích lũy cho dòng tiền bền vững. Đặc biệt, khi dòng tiền bắt đầu tìm đến khu vực còn dư địa, những dự án xuất hiện sớm trong chu kỳ thường đóng vai trò "mốc tham chiếu" cho mặt bằng giá trong tương lai.

Sự "bắt tay" giữa Won Direct và các đại lý phân phối chính thức

Trong bối cảnh thị trường BĐS đang bước vào giai đoạn chọn lọc, những dự án có pháp lý rõ, sản phẩm khan hiếm và nằm trong trục phát triển dài hạn thường được ưu tiên hơn. Him Lam Thượng Phúc Legend, xét trên các yếu tố này, được xem là một trong những dự án mở đầu cho làn sóng phát triển mới tại phía Nam Hà Nội.

